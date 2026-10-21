Ronaldova tekma iz nočne more: zgrešil enajstmetrovko, nato pa še prazen gol

Prvo veliko priložnost je Cristiano Ronaldo zapravil v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Po prekršku nad Joaom Felixom v kazenskem prostoru je sodnik pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel 41-letni napadalec, vendar ni uspel zadeti niti vrat.

Še večji šok je sledil po odmoru. Sadio Mane je Ronalda odlično zaposlil pred golom, Portugalec pa se je znašel le dva metra od prazne mreže. Namesto zadetka je žogo poslal visoko čez prečko.

Frustracije ni mogel skriti

Ronaldo po neverjetnem zgrešenem strelu ni skrival razočaranja. Z rokami je zamahnil proti nebu, nato pa sklonjene glave pokazal, kako zelo ga je spodrsljaj prizadel. Njegove napake je na koncu popravil rojak Joao Felix, ki je v drugem polčasu dosegel edini zadetek na srečanju in Al-Nassru zagotovil pomembno zmago.

Cristiano Ronaldo FOTO: Profimedia

Al-Nassr po novem uspehu ostaja na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Za vodilnim Al-Qadsiahom zaostaja tri točke, obenem pa ima odigrano tekmo manj. Nekdanji napadalec Real Madrida, Juventusa in Manchester Uniteda je sicer najboljši strelec v zgodovini portugalske reprezentance in rekorder po številu nastopov zanjo.