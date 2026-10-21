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Nogomet

Ronaldova tekma iz nočne more: zgrešil enajstmetrovko, nato pa še prazen gol

Ljubljana, 21. 10. 2026 08.02 pred 28 minutami 1 min branja 3

Avtor:
M.J.
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ki je bil nedavno suspendiran s strani portugalske reprezentance zaradi predčasnega odhoda, je imel na tekmi savdske lige med Al-Nassrom in Neomom večer, ki bi ga najraje čim prej pozabil. Portugalski zvezdnik je najprej zapravil enajstmetrovko, v drugem polčasu pa zgrešil še izjemno priložnost pred povsem praznimi vrati. Kljub njegovim napakam je Al-Nassr slavil z 1:0, odločilni gol pa je dosegel Joao Felix.

Prvo veliko priložnost je Cristiano Ronaldo zapravil v sodnikovem dodatku prvega polčasa. Po prekršku nad Joaom Felixom v kazenskem prostoru je sodnik pokazal na belo točko. Odgovornost je prevzel 41-letni napadalec, vendar ni uspel zadeti niti vrat.

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Še večji šok je sledil po odmoru. Sadio Mane je Ronalda odlično zaposlil pred golom, Portugalec pa se je znašel le dva metra od prazne mreže. Namesto zadetka je žogo poslal visoko čez prečko.

Frustracije ni mogel skriti

Ronaldo po neverjetnem zgrešenem strelu ni skrival razočaranja. Z rokami je zamahnil proti nebu, nato pa sklonjene glave pokazal, kako zelo ga je spodrsljaj prizadel. Njegove napake je na koncu popravil rojak Joao Felix, ki je v drugem polčasu dosegel edini zadetek na srečanju in Al-Nassru zagotovil pomembno zmago.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

Al-Nassr po novem uspehu ostaja na tretjem mestu prvenstvene lestvice. Za vodilnim Al-Qadsiahom zaostaja tri točke, obenem pa ima odigrano tekmo manj. Nekdanji napadalec Real Madrida, Juventusa in Manchester Uniteda je sicer najboljši strelec v zgodovini portugalske reprezentance in rekorder po številu nastopov zanjo.

Razlagalnik

Savdska profesionalna liga je najvišja nogometna liga v Savdski Arabiji. V zadnjih letih je pridobila veliko mednarodno pozornost zaradi ogromnih finančnih vlaganj, ki so v ligo privabila številne svetovno znane nogometaše iz evropskih klubov. Cilj te strategije je dvigniti kakovost nogometa v državi in povečati prepoznavnost savdskega športa na globalni ravni.

Sadio Mane je senegalski nogometaš, ki je svetovno slavo dosegel predvsem med igranjem za angleški klub Liverpool FC. Znan je po svoji izjemni hitrosti, tehničnem znanju in sposobnosti igranja na različnih napadalnih položajih. Pred prestopom v savdsko ligo je uspešno nastopal tudi za nemški Bayern München in osvojil številne klubske lovorike, vključno z naslovom v Ligi prvakov.

Enajstmetrovka ali kazenski strel je neposreden strel na gol z razdalje 11 metrov od golove črte. Dosodi jo sodnik, kadar igralec v svojem kazenskem prostoru stori prekršek, ki se po pravilih nogometne igre kaznuje s prostim strelom. To je ena najbolj neposrednih priložnosti za dosego zadetka, saj je pred strelcem le še vratar nasprotne ekipe.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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Definbahija
21. 10. 2026 08.35
J močna liga, niimamo kaj
Odgovori
+1
1 0
Hihitalec
21. 10. 2026 08.31
Stave, nameščeno
Odgovori
0 0
Kolllerik
21. 10. 2026 08.29
In tale bi se rad primerjal z Messijem... 🤣🤣🤣👍
Odgovori
+1
1 0
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