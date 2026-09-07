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Nogomet

Koemanov sin dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa

IJmuiden, 07. 09. 2026 11.51 pred 55 minutami 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Ronald Koeman mlajši, telstar, nogomet

Legendarni nizozemski branilec Ronald Koeman si je ime ustvaril predvsem s tem, da je za svoj igralni položaj dosegel neverjetno število zadetkov. V dolgoletni karieri je več kot 250-krat meril v polno, dar za doseganje zadetkov pa je očitno prenesel tudi na svojega sina. Ronald Koeman mlajši je namreč postal prvi vratar v zgodovini nizozemskega prvenstva, ki je na eni tekmi dosegel dva zadetka.

31-letni Ronald Koeman mlajši je obakrat v polno meril z bele točke. Najprej je v 63. minuti znižal zaostanek svojega Telstarja proti Cambuurju na 1:2, globoko v sodniškem dodatku pa je poskrbel za delitev točk.

Zanimivo, da je v Barceloni rojeni sin nekdanjega nogometaša in trenerja Blaugrane v vsej svoji karieri pred tem dosegel le en gol. Transfermarkt ob statistiki njegovih zadetkov navaja le tistega proti Volendamu v 34. krogu minule sezone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vratar, ki je tudi na las podoben svojemu slovitemu očetu, pa bo očitno v tej sezoni celo prvi izvajalec svojega moštva. Zaupanje je zaenkrat več kot upravičil.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet telstar ronald koeman mlajši

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