Koemanov sin dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa

31-letni Ronald Koeman mlajši je obakrat v polno meril z bele točke. Najprej je v 63. minuti znižal zaostanek svojega Telstarja proti Cambuurju na 1:2, globoko v sodniškem dodatku pa je poskrbel za delitev točk.

Zanimivo, da je v Barceloni rojeni sin nekdanjega nogometaša in trenerja Blaugrane v vsej svoji karieri pred tem dosegel le en gol. Transfermarkt ob statistiki njegovih zadetkov navaja le tistega proti Volendamu v 34. krogu minule sezone.