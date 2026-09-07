Koemanov sin dokazuje, da jabolko ne pade daleč od drevesa

31-letni Ronald Koeman mlajši je obakrat v polno meril z bele točke. Najprej je v 63. minuti znižal zaostanek svojega Telstarja proti Cambuurju na 1:2, globoko v sodniškem dodatku pa je poskrbel za delitev točk.
Zanimivo, da je v Barceloni rojeni sin nekdanjega nogometaša in trenerja Blaugrane v vsej svoji karieri pred tem dosegel le en gol. Transfermarkt ob statistiki njegovih zadetkov navaja le tistega proti Volendamu v 34. krogu minule sezone.
Vratar, ki je tudi na las podoben svojemu slovitemu očetu, pa bo očitno v tej sezoni celo prvi izvajalec svojega moštva. Zaupanje je zaenkrat več kot upravičil.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.