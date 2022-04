'Ronalda kot osebe ne maram, on misli, da je Bog!'

Nekdanji španski branilec Jose Enrique , ki je med letoma 2011 in 2016 igral za Liverpool, med drugim je bil tudi član klubov, kot so Newcastle, Valencia ali Zaragoza, je pokomentiral incident med Cristianom Ronaldom in mladim navijačem. Incident se je zgodil ob koncu tekme Manchester Uniteda z Evertonom – slednji je bil uspešnejši z zadetkom Gordona v 27. minuti – United pa je tako svojo krizo le še poglobil. Tako poraz kot tudi obnašanje njihovega največjega zvezdnika zagotovo klubu ne delajo nikakršne usluge. Tudi Španec do Portugalca ni bil nič kaj prizanesljiv.

"Vedno sem rekel, da ga ne maram. Verjame, da je Bog in da lahko počne, kar hoče," je nekdanji nogometaš objavil na Instagramu. "To ne pomeni, da ni eden izmed najboljših igralcev v zgodovini nogometa, a kot osebo ga ne maram." Mati 14-letnega mladeniča je po incidentu povedala, da je njen 14-letni sin ostal s podplutbo na roki, potem ko mu je Ronaldo izbil telefon, saj je fant skušal posneti rano na njegovi nogi. Ronaldo se je že opravičil za nespametno dejanje in fanta povabil, naj si ogleda tekmo na Old Traffordu. Njegova mama pa meni, da ga je izkušnja zaznamovala in da bo o vnovičnem prihodu na stadion še razmislil.