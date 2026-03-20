Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ronalda ni na spisku, Martinez miri: 'Nastop na mundialu ni ogrožen'

Lizbona, 20. 03. 2026 17.21 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Cristiano Ronaldo

Pred prihajajočim reprezentančnim premorom je spisek izbranih nogometašev objavil tudi portugalski selektor Roberto Martinez. Nogometni navdušenci na Iberskem polotoku so se najbolj obregnili ob dejstvo, da na njem ni Cristiana Ronalda, ki kljub svoji starosti velja za enega boljših igralcev Portugalske. Martinez pa miri strasti in zagotavlja, da je njegovo mesto v ekipi pred prihajajočim svetovnim prvenstvom popolnoma varno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Portugalsko izbrano vrsto čakata prijateljski tekmi z dvema gostiteljicama letošnjega mundiala, ZDA in Mehiko. V kadru za prihajajoči tekmi pa poleg Cristiana Ronalda ni tudi Bernarda Silve. Ronaldo je staknil manjšo poškodbo, ki pa ne bi smela preveč vplivati na preostanek letošnje sezone. Selektor Roberto Martinez je pred premorom pomiril portugalske navijače in zatrdil, da nastop 41-letnika na svetovnem prvenstvu ni pod vprašajem: "Sploh ni ogrožen. Gre za manjšo poškodbo, ki jo bo saniral v tednu ali dveh. Vse, kar počne v letošnji sezoni, dokazuje, da je v odlični fizični pripravljenosti."

Nekdanji selektor belgijske izbrane vrste izpostavlja pomembnost pripravljalnih tekem: "Je odlična priložnost, da preizkusimo širino našega kadra, zato bodo nekaj minut dobili tudi fantje, ki niso redni člani prve enajsterice. Vpoklical sem igralce, ki si to zaslužijo, proti ZDA in Mehiki bodo imeli priložnost, da se mi dokažejo."

portugalska reprezentančni premor cristiano ronaldo roberto martinez

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1595