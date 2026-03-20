Ronalda ni na spisku, Martinez miri: 'Nastop na mundialu ni ogrožen'

Portugalsko izbrano vrsto čakata prijateljski tekmi z dvema gostiteljicama letošnjega mundiala, ZDA in Mehiko. V kadru za prihajajoči tekmi pa poleg Cristiana Ronalda ni tudi Bernarda Silve. Ronaldo je staknil manjšo poškodbo, ki pa ne bi smela preveč vplivati na preostanek letošnje sezone. Selektor Roberto Martinez je pred premorom pomiril portugalske navijače in zatrdil, da nastop 41-letnika na svetovnem prvenstvu ni pod vprašajem: "Sploh ni ogrožen. Gre za manjšo poškodbo, ki jo bo saniral v tednu ali dveh. Vse, kar počne v letošnji sezoni, dokazuje, da je v odlični fizični pripravljenosti."

Nekdanji selektor belgijske izbrane vrste izpostavlja pomembnost pripravljalnih tekem: "Je odlična priložnost, da preizkusimo širino našega kadra, zato bodo nekaj minut dobili tudi fantje, ki niso redni člani prve enajsterice. Vpoklical sem igralce, ki si to zaslužijo, proti ZDA in Mehiki bodo imeli priložnost, da se mi dokažejo."