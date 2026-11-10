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Nogomet

Ronalda v portugalski reprezentanci nasledil njegov sin

Porto, 10. 11. 2026 19.55 pred 55 minutami 2 min branja 2

Avtor:
A.M. STA
Cristiano Ronaldo Junior

Cristiano Ronaldo Junior, sin enega izmed najboljših nogometašev v zgodovini, je bil teden dni po tem, ko je njegov oče končal reprezentančno kariero, vpoklican v portugalsko reprezentanco do 17 let.

16-letni Cristiano Ronaldo Junior je nogometno znanje nazadnje nabiral v mlajših selekcijah savdskega kluba Al Nasr, za katerega njegov oče igra od leta 2023. Z višino 1,91 metra je že višji od Cristiana Ronalda, kaže pa tudi podoben strelski instinkt.

Mladi napadalec bo nastopil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 17 let, kjer se bo Portugalska pomerila z Andoro, Bolgarijo in Srbijo. Vabilo je dobil le šest dni potem, ko je njegov oče potrdil, da se po 23 letih poslavlja od portugalske izbrane vrste, za katero je na 234 tekmah dosegel 146 golov.

Cristiano Ronaldo Junior z reprezentančnimi soigralci
Cristiano Ronaldo Junior z reprezentančnimi soigralci
FOTO: Profimedia

Sinovi, ki so se podali po očetovih stopinjah

Ronaldo Junior še zdaleč ni prvi sin nogometne legende, ki poskuša zgraditi lastno kariero. Med najbolj znanimi nogometnimi družinami so Maldinijevi, Cruyffovi, Simeonejevi, Weahovi in Haalandovi.

Paolo Maldini, eden najboljših branilcev v zgodovini nogometa, je celotno kariero preživel pri Milanu in za italijansko reprezentanco odigral več kot 100 tekem. Tudi njegov oče Cesare Maldini je igral za milanski klub, medtem ko je Paolov sin Daniel Maldini, ki trenutno igra za Cagliari, devetkrat oblekel dres italijanske reprezentance.

Daniel Maldini
Daniel Maldini
FOTO: Profimedia

Jordi Cruyff, sin slovitega nizozemskega nogometaša Johana Cruyffa, je igral za Barcelono in Manchester United, a ni uspel doseči očetovih uspehov.

Giuliano Simeone, sin Diega Simeoneja, trenutno s slovenskim vratarjem Janom Oblakom igra za Atletico Madrid in je bil del argentinske reprezentance na svetovnem prvenstvu leta 2026. Tudi njegova brata Giovanni Simeone in Gianluca Simeone sta prav tako profesionalna nogometaša.

Giuliano Simeone
Giuliano Simeone
FOTO: Profimedia

Timothy Weah, sin nekdanjega liberijskega napadalca in dobitnika zlate žoge Georgea Weaha, igra za reprezentanco Združenih držav Amerike. Lani se je iz Juventusa pridružil Marseillu, kjer igra kot posojen nogometaš.

Erling Haaland je po dosežkih že zdavnaj presegel svojega očeta Alfa-Ingeja Haalanda, nekdanjega norveškega reprezentanta, ki je igral za Nottingham Forest, Leeds in Manchester City. Od prihoda v City leta 2022 je Haaland osvojil dva naslova angleškega prvaka in na 142 prvenstvenih tekmah za klub dosegel 121 golov.

Erling Haaland
Erling Haaland
FOTO: Profimedia

Med znanimi nogometnimi nasledniki sta tudi vratarja Peter Schmeichel in Kasper Schmeichel. Peter je z Manchester Unitedom osvojil pet naslovov angleškega prvaka, z Dansko pa evropsko prvenstvo leta 1992. Njegov sin Kasper je bil eden ključnih igralcev Leicestra pri zgodovinski osvojitvi naslova angleškega prvaka leta 2016.

Tudi francoski reprezentant Lilian Thuram, član generacije, ki je leta 1998 osvojila naslov svetovnega prvaka, je zapustil pomembno nogometno dediščino. Njegov starejši sin Marcus Thuram trenutno igra za milanski Inter, Francijo pa je zastopal na svetovnih prvenstvih v letih 2022 in 2026, mlajši sin Khephren Thuram pa brani barve Juventusa.

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Kolllerik
10. 11. 2026 20.20
Menda ja ne....
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+1
1 0
Nikdar več
10. 11. 2026 20.09
:-)
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