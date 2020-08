Ronaldinha izpustili iz pripora v Paragvaju

Ronaldinhose je znašel v kolesju paragvajskih sodnih oblasti, potem ko je skupaj z bratom v državo vstopil s ponarejenimi potovalnimi listinami. Brazilec, dvakratni najboljši nogometaš sveta ter leta 2002 tudi svetovni prvak, je bil z bratom in menedžerjem Robertom de Assisomvse od vstopa v Paragvaj v priporu. Sprva sta prebila en mesec v zaporu, a kasneje so ju oblasti v zameno za skoraj 1,5 milijona evrov varščine spustile v hišni pripor. Tako sta zadnjih nekaj mesecev, vse od aprila, prebila v luksuznem hotelu v središču paragvajskega glavnega mesta Asuncion. Oba so zdaj izpustili in sta na prostosti ter lahko znova potujeta domov v Brazilijo, čeprav morata po sklepu sodišča skupaj plačati skoraj 200.000 dolarjev oziroma 170.000 evrov kazni oziroma odškodnine paragvajski državi.

Ronaldinho je potoval v državo kot ambasador kampanje za socialno prikrajšane otroke. Svoj 40. rojstni dan je preživel v paragvajskem zaporu, preden je par plačal varščino in se preselil v luksuzni hotel v karanteno. Za potovanje s ponarejenimi potnimi listi je v Paragvaju sicer zagrožena zaporna kazen do pet let zapora. Oba brata sta v zameno za izpustitev iz hišnega pripora priznala krivdo.

Paragvajsko sodišče je sicer presodilo, da je imel Ronaldinhov brat večjo krivdo, kajti vedel je, da potujeta s ponarejenimi dokumenti. V Paragvaju bo imel Ronaldihnov brat kazensko kartoteko, v Braziliji pa se bo moral dve leti javljati brazilskim oblastem v Riu de Janeiru kot del dogovora, saj Brazilije 24 mesecev ne bo smel zapuščati. Ronaldinho, ki je v karieri igral za takšne klube, kot so Barcelona, PSG in AC Milan, po lastnih besedah ni vedel, da je njegov potni list ponarejen.