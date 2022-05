Ronaldinho: Ker sem navijač Barcelone, bom stiskal pesti za Liverpool

In če so mu veličino v začetku tega tisočletja priznali Realovi navijači, danes on veličino priznava Realovemu napadalcu Karimu Benzemaju. "Benzema me navdušuje. Je igralec z neverjetno količino kakovosti. In to ne le danes, ampak to traja že dolgo časa. V tej sezoni mu gre vse od rok, pričakujem, da bo pobral veliko število individualnih lovorik," je pojasnil Ronaldinho. V intervjuju za RMC se je dotaknil tudi prihodnosti izvrstnega napadalca Kyliana Mbappeja. Francozu se kmalu izteče veljavna pogodba s PSG-jem, a zaenkrat še ni razkril, kje bo nadaljeval svojo kariero. Mnogi so prepričani, da se bo preselil k Realu, a v Parizu še upajo, da bo vendarle ostal v francoski prestolnici. "Najpomembneje je, da bo srečen, vse ostalo bo prišlo samo od sebe. Postal bo najboljši nogometaš na svetu. Kje bo nadaljeval kariero, pa je njegova odločitev," je zaključil Ronaldinho.