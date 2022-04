Ronaldinho: Neymarja neupravičeno žalijo, Messi pa še ni rekel zadnje v Parizu

Zato s težavo razume številne kritike in tudi žalitve, s katerimi se v zadnjem obdobju soočata v Parizu nepriljubljena nogometna velemojstra Lionel Messi in Neymar . "Tisti, ki so se v svojem življenju ukvarjali z vrhunskim športom, predvsem pa nogometom, vedo povedati, kako težko je za poklicnega športnika oziroma športnico, ko po določenem obdobju v neki sredini spremeni okolje bivanja. To se je lani zgodilo z Messijem , za katerega vemo, da nikoli ni želel zapustiti Barcelone. Zato so njegove spremenljive igre v letošnji sezoni nekaj povsem normalnega," je uvodoma dejal 42-letni Brazilec, ki je v svoji karieri med drugim nosil drese PSG-ja, Barcelone in AC Milana.

Svoj čas čudežni Ronaldinho , ki je s svojimi vragolijami navduševal ljubitelje nogometa po vsem svetu, priznava, da je bil poraz njegovega nekdanjega delodajalca v dvoboju osmine finala najelitnejšega klubskega tekmovanja na svetu proti madridskemu Realu še eden v nizu težko razumljivih. Toda v isti sapi poudarja, da je to pač del vrhunskega nogometa, v katerem so se v preteklosti dogajali še večji preobrati od omenjenega.

"Vsem težavam navkljub verjamem, da bo Leo še pokazal svoje v Parizu. Je predober nogometaš, da bi se ga ljudje v Franciji zapomnili po slabem. Podobno je z mojim rojakom Neymarjem, ki je pri nas v Braziliji pravo božanstvo in vodja reprezentance. Odkar se je pridružil PSG-ju, se je vselej veselil vsaj ene lovorike. Težko si razlagam žvižge in žalitve, ki kar vrejo iz ust navijačev PSG-ja. Če je pravi, v kar ne dvomim, da je, bo preprosto preslišal vse skupaj in se osredotočil na zaključek sezone," je zvezdnikoma v bran stopil Ronaldinho.

Ob koncu pogovora se je Ronaldinho dotaknil svetlejše teme in izpostavil nogometno genialnost Kyliana Mbappeja. "Obožujem ga. Gre za nogometaša, ki ga preprosto želiš gledati ves čas. Poseduje vse, kar vrhunski nogometaš mora imeti ... Fizično je močan, hiter in odličen v preigravanju. Spominja me na nekoč sijajnega napadalca londonskega Arsenala Nicolasa Anelkaja. Odprta so mu vsa vrata, na koncu pa bo moral dobro razmisliti in sprejeti zase najboljšo možno odločitev," je pristavil Brazilec.