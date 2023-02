Ronaldinho potrdil: Moj sin bo igral za Barcelono

"Lahko potrdim, da bo Barcelona podpisala pogodbo z Joaom. Barca je bila vedno del mojega življenja in mojega srca in tako se bo ljubezen nadaljevala z mojim sinom," je za RAC1 dejal Ronaldinho, ki je bil med letoma 2003 in 2008 član Barcelone, za katero je na 145 tekmah dosegel 70 golov.