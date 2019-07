Ronaldinho pred zlomom: zaplenili so mu nepremičnine, na računu ima zgolj šest evrov

Ronaldinho je v težave zabredel, ko je želel svojo kmetijo povezati z bližnjim jezerom s kar 142 metrskim mostom. Za gradnjo slednjega Brazilec ni imel gradbenega dovoljenja, nakopičilo pa se je tudi kar nekaj starih dolgov. Veliko njegovih nepremičnin in posesti, ki jih ima v lasti, namreč krši okoljske standarde, a naj bi se Ronaldinho požvižgal na opozorila s strani oblasti. Nogometaš s prepoznavnim nasmeškom tudi ni plačal kazni, ki mu jo je ob gradnji na črno naložilo sodišče v Porto Alegreju. Situacija je državne oblasti pripeljala do tega, da so dobitniku zlate žoge leta 2005 in njegovemu bratu odvzeli oba potna lista, španskega in brazilskega, Ronaldinhu pa do poplačila dolgov prepovedali odhod iz države. Poleg tega so mu zaplenili tudi vseh 57 nepremičnin, ki jih ima v lasti.

Ko se je pred nekaj dnevi pojavila informacija, da je bivši zvezdnik evropskih in južnoameriških zelenic blizu tega, da podpiše z malteškim klubom Valletta, se je zdelo, da gre za potegavščino, a očitno Ronaldinhu ni do šale. Za zdaj bo njegova morebitna oživitev kariere morala počakati, prav tako pa vse sponzorske obveznosti. Ekipa odvetnikov je na sodišče že naslovila prošnjo, da Ronaldinhu pustijo opraviti vsaj sponzorske obveznosti, kjer bi pridobil sredstva za poplačilo dolga, a je sodišče v desetem največjem brazilskem mestu zavrnilo vse njihove prošnje. Razuzdani življenjski stil, številčne zabave in neomejene količine alkohola so več kot očitno pustile pečat na finančni zmogljivosti nekdaj najboljšega nogometaša na svetu, zdaj pa se zdi, da ga le čudež lahko reši pred usodo, kakršno je doživel njegov rojak Adriano.