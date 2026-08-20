Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Nogometna legenda Ronaldinho se vrača na zelenice v Italiji

Ravenna, 20. 08. 2026 18.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Ronaldinho

Brazilski zvezdnik Ronaldinho, dvakratni dobitnik nagrade za najboljšega nogometaša na svetu, je prispel v Italijo in tako potrdil presenetljivo vrnitev v nogomet desetletje po tem, ko je sklenil kariero. Italijanski tretjeligaš Ravenna bo 46-letnega Brazilca kmalu uradno predstavil javnosti.

Kot je klub, ki tekmuje v serie C, sporočil na Instagramu, je Ronaldinho na letališče Forli prispel z zasebnim letalom. Po poročanju časnika Gazzetta dello Sport naj bi Ronaldinho za Ravenno odigral vsaj eno uradno tekmo in svojo kariero kronal z zadnjim golom v Italiji. Vendar pa naj bi njegovo sodelovanje s klubom segalo precej dlje. Gazzetta dello Sport poroča, da bo vključen tudi v poslovne projekte kluba in njegovega predsednika Ignazia Ciprianija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pred odhodom v Ravenno je na letališču delil avtograme. Zvečer se bo Ronaldinho udeležil velikega dogodka na plaži. Sledil bo njegov slavnostni prihod na oder kot zadnji nastopajoči ob predstavitvi ekipe za prihajajočo sezono. Pričakujejo udeležbo več tisoč navijačev.

Ronaldinho je na letališče Forli prispel z zasebnim letalom.
Ronaldinho je na letališče Forli prispel z zasebnim letalom.
FOTO: AP

Ronaldinho in Ravenna sta junija presenetila z novico, da se bo Brazilec pridružil ekipi iz tretje lige. Svojo zadnjo poklicno tekmo je odigral leta 2015 za Fluminense iz Ria de Janeira. Dobri dve leti pozneje se je uradno upokojil.

ronaldinho Ravenna

Arsenal pred začetkom angleške lige okrepil še Konsa

Messiju zaradi udarca nasprotnika grozi prepoved igranja

24ur.com Ronaldinho se po 11 letih vrača: podpisal za italijanskega malčka
24ur.com Ronaldo sporočil: V nedeljo se vrača kralj
24ur.com Ronaldo sicer zanika, a govorice o vrnitvi v domovino so vse glasnejše
24ur.com Cristiano Ronaldo v Sloveniji, pred hotelom množica oboževalcev
24ur.com Ronaldo sporoča Sloveniji: Moje srce je z vami!
24ur.com Ronaldo med tekmo s Poljsko razveselil mladega navijača
24ur.com Zmagovalec Lige prvakov na obisku pri zmajih
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
zadovoljna
Portal
Po treh porodih in veliki življenjski spremembi: Meghan Trainor navdušila v bikiniju
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
'Nočem delati do konca življenja': izjava 16-letnice razdelila splet
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Finančni zmenki osvajajo pare: lahko 30 minut na mesec reši vajino zvezo?
Finančni zmenki osvajajo pare: lahko 30 minut na mesec reši vajino zvezo?
moskisvet
Portal
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
dominvrt
Portal
Na jesenski vrt ne čakajte do septembra: to lahko posejete že avgusta
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Dekliščina
Dekliščina
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Območje brez signala
Območje brez signala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907