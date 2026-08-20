Nogometna legenda Ronaldinho se vrača na zelenice v Italiji

Kot je klub, ki tekmuje v serie C, sporočil na Instagramu, je Ronaldinho na letališče Forli prispel z zasebnim letalom. Po poročanju časnika Gazzetta dello Sport naj bi Ronaldinho za Ravenno odigral vsaj eno uradno tekmo in svojo kariero kronal z zadnjim golom v Italiji. Vendar pa naj bi njegovo sodelovanje s klubom segalo precej dlje. Gazzetta dello Sport poroča, da bo vključen tudi v poslovne projekte kluba in njegovega predsednika Ignazia Ciprianija.