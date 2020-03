Ronaldinhu je odleglo: paragvajski tožilec predlaga le denarno kazen

Ronaldinho je z bratom Robertom de Assisom Moreiro v Paragvaj prispel na predstavitev knjige in promocijo dobrodelne zdravstvene kampanje za otroke v stiski. Kljub temu je njegov prihod v to južnoameriško državo minil povsem v znamenju škandala, saj so paragvajske oblasti potrdile, da sta tako Ronaldinho kot njegov brat pri sebi imela več ponarejenih dokumentov (med njimi tudi paragvajska potna lista in osebni izkaznici). V četrtek sta Brazilca več ur odgovarjala na vprašanja preiskovalcev, tožilec Federico Delfino pa je potrdil, da sta priznala kršitvi, a zatrdila, da sta vse skupaj storila nevede.

"Iščemo kakšno drugo pot, da vse skupaj ne bi privedlo do obtožnice," je medijem v paragvajski prestolnici Asuncion povedal Delfino, ki dodaja, da je Ronaldinha in Roberta dogodek "presenetil". Zadnjo besedo bo imel sodnik, ki bo v petek sprejel ali pa zavrnil Delfinov predlog. V primeru ugodnega razpleta za Ronaldinha in Roberta bi lahko sledila zgolj denarna kazen, določen znesek bi morala nakazati na račun katere od dobrodelnih organizacij.

Mislila sta, da gre za darilo

"Prostovoljno sta se odločila ostati in sodelovati v preiskavah javnega tožilca. Ni mu bilo treba uporabiti katerega koli drugega dokumenta, kot le svojega," je povedal Ronaldinhov odvetnik AdolfoMarin.

Brata sta v sredo poletela z letališča v Sao Paulu z brazilskima potnima listoma, takoj, ko sta se izkrcala z letala v Asuncionu, pa naj bi dobila paragvajske dokumente. Medtem so aretirali tudi dve ženski, Ronaldinho in Roberto pa trdita, da sta mislila, da so dokumenti darilo. Pregled serijskih številk je po besedah Delfina pokazal, da gre za serijski številki drugih ljudi.

Že leta 2015 ostal brez potnega lista

Marin je tudi pojasnil, da Brazilci za prestopanje paragvajske meje ne potrebujejo potnih listov, saj sta državi članici južnoameriškega gospodarskega bloka Mercosur. Dodal pa je, da mu ni jasno, zakaj sta v pregled ponudila paragvajske dokumente, ko pa sta z veljavnima brazilskima potnima listoma nedavno potovala po Evropi, na Kitajsko in v Združene države Amerike.

Ronaldinhu so v domovini sicer že leta 2015 odmevno zasegli njegov potni list, potem ko so ga povezovali z nelegalnim grajenjem objektov na obalah jezera Guaiba v domačem Porto Alegreju. Potni list so oblasti zadrževale vse dokler nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa ni plačal kazni v višini dveh milijonov dolarjev (1,76 milijona evrov), kar se je zgodilo šele leta 2019. V zadnjih letih oziroma mesecih so brazilski in svetovni mediji prelili veliko črnila zaradi domnevnih finančnih težav, v katerih naj bi se znašel nekoč najboljši nogometaš na svetu.