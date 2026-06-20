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Nogomet

Ronaldinho se po 11 letih vrača: podpisal za italijanskega malčka

Ravena, 20. 06. 2026 11.53 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
A.M.
Ronaldinho

Legendarni brazilski napadalec Ronaldinho je po poročanju italijanskih medijev podpisal pogodbo s tamkajšnjim tretjeligašem Ravenno. Italijanski časnik Gazzetta dello Sport poroča, da bo uradno predstavljen v torek v Miamiju. "Komaj čakam, da bom spet plesal z žogo in pisal novo zgodbo," je dejal 46-letni Brazilec.

Za zdaj še ni jasno, ali bo nekdanji zvezdnik Barcelone in Milana dejansko zaigral med italijansko tretjeligaško konkurenco. "Nove barve, isti nasmeh. Komaj čakam, da bom spet plesal z žogo in pisal novo zgodbo. Nogomet mi je vedno prinašal veselje in to isto strast ter energijo želim prenesti v Ravenno," je povedal Ronaldinho.

Ronaldinho je nazadnje profesionalno igral leta 2015 za Fluminense.
Ronaldinho je nazadnje profesionalno igral leta 2015 za Fluminense.
FOTO: AP

Ravenna je bila v lanski sezoni blizu uvrstitve v drugo ligo, letos pa želijo ta cilj izpolniti. Predsednik kluba Ignazio Cipriani verjame, da jim lahko pri tem pomaga legendarni krilni napadalec: "Za klub je pridobitev Ronaldinha nekaj izjemnega. Bil je moj idol, njegov vpliv na nogomet pa presega to, kar je dosegel na igrišču."

Ravenno bo v novi sezoni vodil trener Andrea Mandorlini, ki je v preteklosti deloval tudi med italijansko elito, na mestu podpredsednika kluba pa je Ariedo Braida, ki je bil leta del vodstva Barcelone, pred tem pa pri Milanu opravljal funkcijo športnega direktorja in bil najpomembnejši člen pri prestopu Ronaldinha leta 2008.

Ronaldinho je v Milan iz Barcelone prestopil za dobrih 24 milijonov evrov.
Ronaldinho je v Milan iz Barcelone prestopil za dobrih 24 milijonov evrov.
FOTO: AP

"Ronaldinho je brezčasen prvak. Podpisal je pogodbo z Ravenno in za klub, kot je naš, je to izjemen uspeh. V prihodnjih dneh bo dogodek, na katerem bomo predstavili to izjemno osebnost. Ali bo igral? Bomo videli, to vsekakor ni izključeno," je dejal Braida.

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KOMENTARJI1

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MajaZzz
20. 06. 2026 12.49
Tole zbrišite in dodajte recimo kolesarsko dirko po Sloveniji ki nas bolj zanima kot en starček
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