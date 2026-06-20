Ronaldinho se po 11 letih vrača: podpisal za italijanskega malčka

Za zdaj še ni jasno, ali bo nekdanji zvezdnik Barcelone in Milana dejansko zaigral med italijansko tretjeligaško konkurenco. "Nove barve, isti nasmeh. Komaj čakam, da bom spet plesal z žogo in pisal novo zgodbo. Nogomet mi je vedno prinašal veselje in to isto strast ter energijo želim prenesti v Ravenno," je povedal Ronaldinho .

Ravenna je bila v lanski sezoni blizu uvrstitve v drugo ligo, letos pa želijo ta cilj izpolniti. Predsednik kluba Ignazio Cipriani verjame, da jim lahko pri tem pomaga legendarni krilni napadalec: "Za klub je pridobitev Ronaldinha nekaj izjemnega. Bil je moj idol, njegov vpliv na nogomet pa presega to, kar je dosegel na igrišču."

Ravenno bo v novi sezoni vodil trener Andrea Mandorlini, ki je v preteklosti deloval tudi med italijansko elito, na mestu podpredsednika kluba pa je Ariedo Braida, ki je bil leta del vodstva Barcelone, pred tem pa pri Milanu opravljal funkcijo športnega direktorja in bil najpomembnejši člen pri prestopu Ronaldinha leta 2008.