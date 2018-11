Ronaldinhu grozi osebni stečaj

Kot so v začetku tedna zapisali na portalu UOL Esporte, gre za sodni spor z brazilsko vlado zaradi zemljišča, ki ga je kupil v Porto Alegreju. Ker je Roanldinho gradil na zaščitenem območju, je padla odločitev o rušitvi objekta, hkrati so mu naložili 187.000 evrov okoljske odškodnine. Projekta se je lotil s svojim bratom, nihče od njiju tega ni mogel plačati, zato sta ostala brez potnih listin, poroča medij. Ker kazni ni plačal, je z obrestmi dolg narasel na dva milijona evrov, ki jih Ronaldinho uradno nima, vsaj ne na bančnih računih, na katerih mu je ostalo pičlih šest evrov. Na svetovnem prvenstvu leta 2002 na Japonskem in Koreji je Ronaldinho pomagal Braziliji do naslova svetovnega prvaka. Osemintridesetletnik je bil od lani uradno ambasador Barcelone, a so pri katalonskem klubu z njim zamrznili sodelovanje, ker je na nedavnih brazilskih volitvah podprl skrajno desničarskega predsednika Jaira Bolsonara.