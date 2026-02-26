Ronaldo 25-odstotni lastnik Almerie

"Že dolgo si želim prispevati svoj delež k nogometu tudi izven igrišča. Almeria je klub s solidno bazo in ima jasno izhodišče za napredovanje in rast," mediji citirajo Cristiana Ronalda, ki si želi, da bi se klub že letos vrnil v elito.

Večinski lastnik in predsednik kluba je Mohamed Al Herejdži iz Savdske Arabije. Prav tam, pri Al Nasru, vse od leta 2023 igra tudi Ronaldo. V nogometu je pred tem zablestel predvsem v dresu madridskega Reala.