Nogomet

Ronaldo 25-odstotni lastnik Almerie

26. 02. 2026 12.43

Avtor:
STA
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je novi solastnik španskega drugoligaša Almerie. Mediji na Iberskem polotoku poročajo, da je preko svojega podjetja CR7 Sports Investments kupil kar 25-odstotni delež kluba.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Že dolgo si želim prispevati svoj delež k nogometu tudi izven igrišča. Almeria je klub s solidno bazo in ima jasno izhodišče za napredovanje in rast," mediji citirajo Cristiana Ronalda, ki si želi, da bi se klub že letos vrnil v elito.

Večinski lastnik in predsednik kluba je Mohamed Al Herejdži iz Savdske Arabije. Prav tam, pri Al Nasru, vse od leta 2023 igra tudi Ronaldo. V nogometu je pred tem zablestel predvsem v dresu madridskega Reala.

Črnogorec ponosen na brazgotino, vredno 11 milijonov evrov

