Ronaldo besnel, a trener je imel prav: po njegovi menjavi se je zgodil preobrat

Cristiano Ronaldo je sicer pred nekaj dnevi dejal, da je letošnja sezona verjetno njegova zadnja v profesionalni karieri. Dodal je, da želi za seboj pustiti spektakularno zapuščino. Portugalec, ki si je mesto med največjimi nogometnimi legendami zagotovil z več kot 950 goli na klubski in reprezentančni ravni, je v preteklosti že namignil, da bi se lahko upokojil "kmalu" ali v roku "ene do dveh sezon". V tej je še kako motiviran in željan dokazovanja, kar je dokazal tudi z jezo, ki jo je stresel ob menjavi na zadnji tekmi ...
Kazalo je na prvi poraz Al Nassra v novi sezoni, a so varovanci Angelosa Postecoglouja pripravili izjemen preobrat. Kljub igralcu manj in zaostanku z 0:2 so na koncu zmagali s 3:2, odločilni zadetek za tri točke pa je v 90. minuti dosegel Sadio Mane. Težave za Al Nassr so se začele že v 12. minuti, ko je vratar Bento prejel rdeči karton.
Dogodek je bil precej nenavaden. Pred prekrškom je namreč eden od igralcev Al Nassra igral z roko, zato so nogometaši skušali sodnika opozoriti na to in doseči razveljavitev izključitve, vendar je ta ostal pri svoji odločitvi. Na vratih je Benta zamenjal 18-letni Al Otaibi, ki pa je imel očitno precej težav pri strelih z razdalje.
Etifaq je povedel v 31. minuti, ko je z izvrstnim strelom od daleč zadel Ondrej Duda. Tik pred odmorom je z razdalje udaril še Alvaro Medran in v četrti minuti sodnikovega dodatka prvega polčasa povišal na 2:0.
Mane začel veliki preobrat
Mane je v 53. minuti sicer zatresel mrežo Etifaqa, vendar je bil njegov zadetek po posredovanju sistema VAR razveljavljen zaradi prepovedanega položaja.
Al Nassr je nato v le treh minutah izenačil. Etifaq je očitno prehitro pomislil, da je tekma že odločena. Najprej je v 74. minuti zadel Mane, tri minute pozneje pa je za 2:2 poskrbel Al Amri.
Odločitev padla v 90. minuti
Ko se je že zdelo, da si bodo domači vendarle zagotovili vsaj točko, je sledila hitra akcija Al Nassra in nov zadetek Maneja. Sodnik je sprva označil prepovedan položaj in zadetka ni priznal, po pregledu VAR pa je svojo odločitev spremenil.
Gol je veljal, Mane pa je svojemu moštvu zagotovil popoln preobrat in zmago s 3:2. Cristiano Ronaldo je v dresu Al Nassra odigral le prvi polčas, saj ga je trener ob odmoru zamenjal.
Kariera 'za prste polizati'
V karieri je osvojil nešteto ekipnih in posamičnih lovorik. Petkrat je osvojil zlato žogo za najboljšega nogometaša na svetu, petkrat je tudi osvojil elitno Ligo prvakov, štirikrat z madridskim Realom in enkrat z Manchester Unitedom. Trikrat je bil angleški prvak ter po dvakrat španski in italijanski. S Portugalsko je bil leta 2016 evropski prvak, dvakrat je z izbrano vrsto osvojil tudi ligo narodov (2019 in 2025).
VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem v nogometu, ki pomaga glavnemu sodniku pri sprejemanju ključnih odločitev na tekmi. Ekipa sodnikov v posebni sobi s pomočjo video posnetkov preverja situacije, kot so doseženi zadetki, dosojene enajstmetrovke, neposredni rdeči kartoni ali napake pri identifikaciji igralcev. Glavni sodnik lahko po njihovem nasvetu sam pregleda posnetek ob igrišču in nato potrdi ali spremeni svojo prvotno odločitev, s čimer se poveča pravičnost igre.
Angelos 'Ange' Postecoglou je priznan avstralski nogometni trener grškega rodu, ki je znan po svojem napadalnem slogu igre in taktični disciplini. Pred delovanjem v Savdski Arabiji si je zgradil ugled v avstralski ligi, z japonskim klubom Yokohama F. Marinos, s škotskim velikanom Celticom ter kasneje v angleški Premier ligi. Njegova kariera je zaznamovana z uspehi pri vzpostavljanju prepoznavnega sistema igre, ki temelji na visokem pritisku in posesti žoge.
Rdeči karton je najstrožja disciplinska kazen, ki jo sodnik izreče igralcu zaradi resnega prekrška, kot so nasilno vedenje, namerno igranje z roko za preprečitev gola ali ponovljeno nešportno vedenje. Igralec, ki prejme rdeči karton, mora nemudoma zapustiti igrišče in se ne sme vrniti do konca tekme, njegova ekipa pa mora nadaljevati igro z igralcem manj, kar močno oteži taktično postavitev moštva.
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