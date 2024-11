'Ronaldo bi se lahko vrnil v Manchester United'

Za usluge portugalskega zvezdnika naj bi se zanimal tudi najuspešnejši savdski klub, Al Hilal, katerega vodstvo razmišlja o predčasni prekinitvi pogodbe z Neymarjem Juniorjem . Možnosti, da se to uresniči, so majhne, saj je Ronaldo avgusta dejal, da bo Al Nasr po vsej verjetnosti zadnji klub v njegovi karieri.

V primeru, da se petkratni dobitnik zlate žoge odloči za še en izziv, se bi po mnenju Teddyja Sheringhama lahko vrnil na Old Trafford. "Pod vodstvom Rubena Amorima bi bil Ronaldo dobrodošel v Manchester Unitedu. Lahko bi se vrnil, ampak čakajo ga večje in boljše stvari. Po mojem mnenju bo sledil poti Davida Beckhama, se umaknil od nogometa in se ukvarjal s pomembnejšimi zadevami."

Ronaldo in Amorim sta rojena istega leta, soigralca pa sta bila na reprezentančnem nivoju. Amorim, ki je v portugalskem dresu zbral 14 nastopov, je profesionalno kariero sklenil že leta 2017 in se posvetil trenerskemu poklicu. Začel je na klopi Casa Pie, sledilo je kratko obdobje v Bragi, nato pa se je preselil k Sportingu. S klubom, iz katerega se je prav Ronaldo izstrelil med zvezde, je Amorim v zadnjih štirih letih dvakrat postal portugalski prvak in dvakrat osvojil pokalni naslov, odlični rezultati pa so vodstvo Manchester Uniteda prepričali v odkup njegove pogodbe za 10 milijonov evrov.