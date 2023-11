Ronaldo blestel v dresu Al Nassra, drugi gol je bil prava mojstrovina

Cristiano Ronaldo je vnovič blestel v dresu Al-Nassra. Portugalec se je izkazal z dvema goloma, drugi je bil prava mojstrovina z lobom. Šlo je za obračun v Saudi Pro League, kjer so se Ronaldo in druščina doma pomerili z Akhdoudom in prepričljivo slavili s 3:0. 38-letni napadalec ima na svojem računu že 18 zadetkov na prav toliko nastopih v vseh tekmovanjih. Al-Nassr je na drugem mestu lestvice, ima točko manj od Al-Hilala.

