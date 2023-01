'Ronaldo bo kariero zaključil v Evropi'

"Ronaldo je zgrešil priložnost za gol, ki bi obrnil tekmo v prvem polčasu," je po tekmi dejal razočarani trener Al Nassra Rudi Garcia , ki je športno priznal poraz: "Čestitam Al Ittihadu. Do glavnega odmora so bili veliko boljši od nas. V drugem polčasu smo reagirali, vendar se nismo mogli več vrniti. Izgubili smo superpokal, a smo še vedno prvi v prvenstvu."

58-letni francoski strateg je moral na novinarski konferenci po porazu odgovarjati tudi na vprašanja o Ronaldu, a je bolj kot Portugalca za poraz okrcal ostale varovance: "Zelo pomembno je, da ostali igralci igrajo tako, kot znajo, in ne poskušajo z žogo vedno iskati Cristiana. Rekel sem jim, da se morajo na igrišču pravilno odločiti. Jasno je, da ko sta Cristiano ali Talisca sama in prosita za žogo, jima jo moramo dati. Ta dva igralca sta sama sposobna narediti razliko. Mislim, da smo imeli nekajkrat dober prehod iz obrambe v napad, vendar ni bilo dovolj ljudi v kazenskem prostoru, tudi Ronaldo in Talisca sta včasih zamudila. Moramo delati na tem, imeti enega od njiju ves čas v kazenskem prostoru in morda drugega izven kazenskega prostora. Tako preti nevarnost od povsod."