Ronaldo bo od 1. januarja član ekipe Al-Nassr

Cristiano Ronaldo naj bi, kot veselo poroča madridska Marca , že podpisal zvestobo arabskemu klubu, ki se je rodil leta 1965 in velja za najbogatejšega v tem delu sveta. " Ronaldo je bil že nekaj časa v stiku z arabskim klubom Al-Nassr. Še v času, ko je bil član Manchester Uniteda, se je večkrat sestal z nekaterimi vodilnimi iz kluba, po slovesu od rdečih vragov, pa so bili kontakti vse bolj pogosti in tudi konkretni. In sedaj je posle končan. Ronaldo je že obljubil dveletno zvestobo, ki začne veljati s prvim januarjem leta 2023," poroča Marca.

Ronaldo je še pred začetkom SP v Katarju prejel vse papirje in je povsem prost igralec in brez odškodnine. Zdi se, da sta prav to skupaj z dolgoletni menedžerjem Jorgejem Mendesom skrbno načrtovala. V miru sta se lahko pogovarjala s snubci in očitno sta se z menedžerjem že odločila, kjer bo nadaljeval svojo športno pot. Znani naj bi bili tudi detajli megalomanskega posla. "Savdski klub portugalskemu veteranu, ki ta čas nastopa na mundialu v Katarju, ponuja dve in pol letno pogodbo v skupni vrednosti približno 216 milijonov evrov."