Ronaldo brez dlake na jeziku: Tudi če ne pokažeš ničesar, si danes vreden 100 milijonov evrov

V pogovoru za portugalsko TV postajo TVI se je Cristiano Ronaldobrez ovinkarjenja lotil trenutnih podivjanih razmer, ki vladajo na nogometnem tržišču. "Zelo težko je danes potegniti črto in dejati, da živimo v normalnem svetu. Tudi v našem športu se dogajajo stvari, ki so že pred časom ušle nadzoru, in kar je še bolj skrb vzbujajoče, vse skupaj postaja še hujše. Nogomet je postal velika industrija, posel brez zadržkov in smiselnih omejitev, lastniki oziroma predsedniki klubov vlagajo vrtoglave vsote denarja v prestope nogometašev, ki niso pokazali še ničesar. Tudi če si povprečen ali podpovprečen nogometaš, si danes vreden 100 milijonov evrov ali več," je Ronaldo kritičen do prestopnih zneskov, ki nemalokrat prestopijo meje zdravega razuma, a je ob omembi rojaka, ene od največjih zvezd poletnega prestopnega roka Joaa Felixa, potegnil ročno zavoro.