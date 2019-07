Ronaldo: Cristiano ne bo trajal celo življenje. Vse ima svoj začetek in konec

"Nisem zaskrbljen glede tega, saj bo veliko odvisno od tega, kako se bom počutil, od moje motivacije, saj fizično to ne bo problem. No, vsaj do zdaj ni bil. Do 40. leta moraš paziti nase in mislim, da fizična pripravljenost ne bo glavni dejavnik, iskreno. Bolj gre za psihološke stvari, ki bodo naredile razliko. Upam, da se to ne bo zgodilo do 40. leta, če pa se, nič takega. Življenje je takšno: vse ima svoj začetek in konec, tako da tudi Cristiano ne bo trajal celo življenje, logično. Toda počutim se pri močeh, da še vedno lahko zmagujem in osvajam pomembne stvari," se je glasil odgovor Cristiana Ronalda na vprašanje novinarja, če še vedno verjame, da v vrhunskem nogometu lahko zdrži do 40. leta starosti.

Član Juventusa ima kot sam poudarja za seboj eno boljših sezon, v kateri pa je ostal brez lovorike Lige prvakov. Stara dama se je pred sezono 2019/20 še dodatno okrepila. Pa je to leto lahko leto Juventusa, ki že tako dolgo naskakuje lovoriko Lige prvakov (nazadnje je Juventus Ligo prvakov osvojil leta 1996)? "Vedno je leto Juventusa, Real Madrida, Barcelone, toda v tekmovanju, kot je Liga prvakov, zmaga samo eden. Dam vam primer Barcelone: poglejte, koliko denarja je v zadnjih štirih letih vložila v igralce in ni osvojila Lige prvakov. To tako ne funkcionira. Juve se je močno okrepil in je ekipa, ki se bo borila za lovoriko, tako kot vedno, toda odvisno bo od različnih dejavnikov: izločilni boji, skupine, trenutka, poškodb, sreče … Toda kot vedno pravim, ni razloga, da bi bili obsedeni z Ligo prvakov. Juve jo bo osvojil: če ne letos, upajmo sicer da, pa drugo leto, morda čez dve leti. Ima vse sestavine, da jo lahko osvoji," je razložil portugalski zvezdnik, ki so ga bili v Madridu na podelitvi nagrade 'Legenda Marca' zelo veseli.