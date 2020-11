Ronaldo po kritikah testov tokrat dejal le: 'Cristiano se je vrnil'

Cristiano Ronaldo se je na zelenice v Serie A vrnil kot rezervist in v drugem polčasu v le nekaj minutah na igrišču dosegel dva gola in pomagal Juventusu do visoke zmage nad Spezio. Ronaldo je po okužbi z novim koronavirusom, ki so mu jo odkrili med reprezentančnim premorom v vrstah portugalske izbrane vrste, več kot dva tedna čakal na zeleno luč zdravnikov, moral pa je izpustiti tudi težko pričakovani spopad z Lionelom Messijem in Barcelono v drugem krogu skupinskega dela Lige prvakov.

V petek je navijače Juventusa in Ronalda le razveselila novica, da je bil njegov bris negativen, trener Andrea Pirlo pa ga je uvrstil v kader za gostovanje v La Spezii, kjer je Ronaldo priložnost za igro dobil v drugem polčasu in jo tudi zelo dobro izkoristil.