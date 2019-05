Ronaldo: Da bi se upokojil v Barceloni? Ne, to pa res ni zame … 

Se ne naveličate, da se morate še vedno dokazovati celotnemu svetu?

Ne bom zanikal, da me včasih moti in utruja, saj se zdi, da se moraš vsa ta leta dokazovati, da si zelo dober. To je težko. To da se moraš dokazovati ljudem, ne samo sebi, je dodaten pritisk. Tudi ljudem, ki so okoli tebe. Tvoji družini, mami, sinu … "Cris, moraš zmagati jutri." To te dela bolj aktivnega. Vedno moraš trenirati, toda pride kdaj tudi trenutek, ko rečeš: "Poglejte, pustite me pri miru …"

Še vedno uživate v nogometu?

Na nogomet gledam kot na poslanstvo: iti na zelenico, zmagati in se še izboljšati. Tisti trenutki, ko sem šel na igrišče in si rekel preigraval bom … in pri tem sem iskren … teh trenutkov pri meni ni več. Tukaj gre za dodaten pritisk. Ljudje vedno obsojajo in govorijo: "Z njim je konec. Ima 33, 34 ali 35 let, moral bi zaključiti." In seveda ti hočeš presenetiti ljudi in jim dokazati, da mrčes še kar vztraja.

Mislite, da nekateri zdaj razmišljajo, da ste postali določena vrsta robota?

Ne bi rekel, da mislijo, da sem robot, toda vidijo me kot človeka, ki nikoli nima težav, ki nikoli ni žalosten, ki nikoli nima skrbi. Ljudje razmišljajo, da on nikoli nima težav z vsem uspehom in denarjem. Kako je lahko Cristiano žalosten pri vseh teh milijonih? Moraš razumeti, da ljudje ne razmišljajo kot ti, niso doživeli teh trenutkov. A razumem jih. Vem, da obstajajo ljudje, ki s puško v rokah komaj čakajo, da Cris zgreši enajstmetrovko ali da mu ne gre na ključni tekmi. Toda to je del življenje in na to moram biti pripravljen. Na to sem se pripravljal že pred mnogimi leti.

Potem ko ste zapustili Madrid, ali niste morda imeli želje odpreti klinike (za presaditev las, op. p.) drugje kot v Madridu?

Moja družina je iz tukaj. Tukaj so se rodili, v tem mestu sem bil devet let. Številnih trenutkov, ki sem jih tu doživel, se ne da izbrisati. Ko sem šel v Juventus, bi lahko rekel: "Poglejte, kliniko bomo odprli v drugem mestu." Toda ne. Nadaljeval sem z začrtanim projektom, saj mi je Madrid dal veliko. Le kako bi to lahko pozabil?

Kljub vsemu, kar se vam je dogajalo v Španiji?

Jasno. Španci so se do mene vedno obnašali lepo. Želel sem jim dati delovna mesta, neodvisno od težav, ki sem jih imel z davkarijo, saj se tega ne da pozabiti niti skriti, moje življenje je odprta knjiga. Hodim s pokončno glavo, vem da me imajo ljudje radi, vedo, da sem dal klubu veliko in tudi klub je dal meni veliko. Na ulici mi govorijo: "Cris, vrni se v hišo, ta hiša bo vedno tvoja." Lepo mi je to slišati.

Ste razmišljali, da bi se upokojili v Barceloni. Imajo plažo …

Ne, to ni zame … Šel sem enkrat ali dvakrat in začutil sem, da jim tam ni prav zelo všeč Cristiano. Toda to je nekaj običajnega glede na rivalstvo. Nič takšnega.