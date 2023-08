Ronaldo do prve lovorike s savdskim klubom, Portugalec zabil oba gola

V finalu v Taifu v Savdski Arabiji je bil Al Nassr z 2:1 po podaljšku boljši od večnega tekmeca Al Hilala. Cristiano Ronaldo je dosegel oba gola za svoje moštvo, pri katerem si med drugimi od uveljavljenih evropskih igralcev kruh služijo še Alex Telles, Marcelo Brozović in Sadio Mane. Al Hilal je v vodstvo povedel Abdulela Al Amri v 71. minuti, nato pa je Ronaldo v 74. minuti izenačil in svoji ekipi priigral podaljšek. V njem je zadel še v 98. minuti za prvo lovoriko Portugalca v novem klubu. Tudi za Al Hilal igrajo nekateri ugledni nogometaši, ki so poleti zapustili staro celino in se podali novim izzivom naproti. Med njimi so Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinković-Savić in Malcom.