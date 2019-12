Ronaldo: EP je najpomembnejša lovorika, ki sem jo osvojil

Čeprav je Cristiano Ronaldo v svetu klubskega nogometa osvojil praktično vse, kar se osvojiti da, sam na lestvici najpomembnejših lovorik daje prednost tisti, ki jo je osvojil v reprezentančnem dresu.“Najbolj pomemben naslov, ki sem ga doslej osvojil, je zagotovo tisti s Portugalsko leta 2016 na evropskem prvenstvu v Franciji. Bila je neverjetna in nepozabna noč. Toliko sem jokal, da sem bil na koncu popolnoma dehidriran. Ko sem si nato privoščil kozarec šampanjca, sem ga nemudoma začutil. Sicer nikoli ne pijem, a takrat sem si privoščil in bil sem pijan,” je dejal v intervjuju za za DAZN Italia.

Naslov je bil za Ronalda še toliko bolj čustven, ker ga s soigralci pred začetkom prvenstva niso uvrščali v ožji krog favoritov. Tudi predstave v skupinskem delu niso nakazovale na to, da bi Portugalska lahko prišla vse do finala. V skupini z Avstrijo, Islandijo in Madžarsko so Ronaldo in druščina osvojili tretje mesto, po tem ko so zbrali prav toliko točk (trije neodločeni rezultati, op. a.). V šestnajstini finala je bila Hrvaška dolgo boljši tekmec, a je potnika med osem najboljših v 117. minuti odločil Ricardo Quaresma.

V četrtini finala jim je nasproti stala Poljska, po 90 minutah pa zmagovalec še ni bil odločen. Spremljali smo podaljške in nato enajstmetrovke, v katerih je bilo vseh pet portugalskih strelcev – vključno z Ronaldom – natančnih. V polfinalu je bila Portugalska z 2:0 boljša od Walesa. V finalu pa je z 1:0 padla še gostiteljica Francija. Edini zadetek je v 109. minuti zabil rezervist Eder, CR7 pa je moral igrišče Stade de Francea zaradi poškodbe zapustiti že v 25. minuti.

Portugalec je italijanskim novinarjem razkril še, kdo so po njegovem mnenju najboljši branilci na svetu:“To so tisti, proti katerim igram praktično vsak dan.Leonardo Bonucci,Matthijs de LigtinGeorgio Chiellini. Preden sem prišel k Juventusu sem se bal Chiellinija, saj je zares izvrsten.”

