Ronaldo ga ne pusti proč: Mandžukić želi zvišanje plače, Juventus še čaka

Toda obe strani imata nekoliko drugačen pogled na trenutno zadevo. 32-letni nekdanji hrvaški reprezentančni napadalec si želi nove triletne pogodbe s povišico – tri milijone evrov, kar bi glede na trenutno letno plačo (4,5 milijona evrov) pomenilo, da bi po novem Mario Mandžukić prejemal za vsako sezono slabih 8 milijonov evrov.



To bi ga izenačilo z argentinskim zvezdnikom Paolom Dybalo, čemur pa po navedbah italijanskega športnega časnika Tuttosport vodstvo kluba iz Torina ni naklonjeno. To Hrvatu ponuja namreč dveletno podaljšanje sodelovanja z malce manjšo povišico. Zdajšnja pogodba Mandžukiću poteče po koncu sezone 2019/20, ni skrivnost, da si vodstvo na čelu z bratoma Agnelli želi, da bi 'super Mario' še naprej nosil črno-beli dres, nič manj navdušen nad to idejo ni niti prvi zvezdnik Juventusa Cristiano Ronaldo, ki zelo spoštuje nekdanjega člana madridskega Atletica in münchenskega Bayerna.