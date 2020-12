Ronaldo glasoval za Messija, ki pa ni vrnil 'usluge', Kek in Oblak za Flicka

Kdo je glasoval za koga? To je eno najbolj vznemirljivih vprašanj ob podelitvah nagrad najboljšim nogometašem, podelitev The Best, ki jo je tokrat virtualno pripravila Mednarodna nogometna zveza (Fifa), pa ni bila izjema. V Zürichu je smetano pobral poljski napadalec münchenskega Bayerna Robert Lewandowski, ki je ugnal tradicionalna finalista tovrstnih izborov Portugalca Cristiana Ronalda (Juventus) in Argentinca Lionela Messija (Barcelona).

Prav glasovnici najboljših nogometašev tega tisočletja sta vedno pod drobnogledom, tokrat pa je bil Ronaldo tisti, ki je glasoval za svojega tekmeca, ki ga je z Juventusom nedavno visoko premagal na tekmi Lige prvakov na Camp Nouu (0:3). Portugalec je na prvo mesto postavil Lewandowskega, na drugega Messija, na tretjega pa zvezdnika Paris Saint-Germaina in najboljšega mladega nogometaša zadnjega svetovnega prvenstva Kyliana Mbappeja. Argentinec je na prvo mesto presenetljivo postavil nekdanjega soigralca, Brazilca Neymarja Jr., ki sta mu sledila Mbappe in šele na tretjem mestu končni zmagovalec Lewandowski.

Brez Ronalda tudi glasovnice Ramosa, Van Dijka, Modrića, Kana in Hazarda

Ronalda sicer med najboljšo trojico niso uvrstili še nekateri nogometni zvezdniki, denimo Lewandowski (kot prvega je izbral dolgoletnega in zdaj že nekdanjega soigralca Španca Thiaga Alcantaro, kot drugega Neymarja Jr. in kot tretjega Belgijca Kevina De Bruyneja), Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Luka Modrić, Harry Kanein tudi Eden Hazard, je poročal madridski dnevnikAS.

Ramos, ki je glasoval v vlogi kapetana reprezentance Španije, ni izbral niti Messija niti Ronalda (Lewandowski, Alcantara, Neymar Jr.), medtem ko je selektor španske izbrane vrste in nekdanji trener Barcelone Luis Enriqueizbral v vrstnem redu Messi-Alcantara-Ramos. Prvi glas kapetana reprezentance in madridskega Reala je šel med trenerji njegovemu klubskemu strategu, Francozu Zinedinu Zidanu, enako se je kot kapetan Belgije odločil Hazard in še kar 20 kapetanov svetovnih reprezentanc.

Oblak namesto Simeoneja izbral Zidana

Jan Oblak, kapetan Slovenije, je Zidana postavil na tretje mesto, ni pa se odločil glasovati za svojega klubskega trenerja Argentinca Diega Simeoneja, ob čemur bo obrvi verjetno dvignil marsikateri navijač madridskega Atletica. Oblak je na prvo mesto postavil trenerja šampionskega Bayerna Hans-Dietra Flicka, za njim pa še enega Nemca Jürgna Kloppa(Liverpool). V tem pogledu sta se s selektorjem Matjažem Kekom strinjala, le da je Kek na tretje mesto namesto Zidana uvrstil osvajalca Lige Evropa s Sevillo Julena Lopeteguija. Oblak je na svojo glasovnico za nogometaša leta na prvo mesto postavil Messija, na drugo Lewandowskega in na tretje Mbappeja, medtem ko se je Kek odločil za vrstni red Lewandowski-Ronaldo-Van Dijk.

Med zanimivejšimi odločitvami ASomenja še kapetana Walesa Garetha Bala. Zvezdnik madridskega Reala, ki za zdaj posojen igra za londonski Tottenham, je za najboljši trio preteklega leta izbral Lewandowskega, Alcantaro in Sadia Maneja, medtem ko je na trenerski glasovnici pred Zidana, s katerim je imel v španski prestolnici veliko "kratkih stikov", postavil Flicka, Kloppa in Lopeteguija. Argentinski selektor Lionel Scaloni je vsaj malce presenetil s potezo, da je pred kapetanom svoje izbrane vrste Messijem na prvo mesto posadil Maneja, na tretje pa Neymarja Jr.