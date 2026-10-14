'Ronaldo gre po poti vseh tiranov in samooklicanih bogov'

Tudi pri 41 letih in ob dejstvu, da so njegova najboljša leta očitno za njim, Cristiano Ronaldo ostaja eno najbolj aktualnih imen v nogometnem svetu. Petkratnega dobitnika zlate žoge afera v domovini očitno ni preveč spravila s tira. Na zadnjih dveh ligaških tekmah po predčasnem povratku v Savdsko Arabijo je dosegel dva zadetka in se tako še približal magični meji 1000, zaenkrat jih je zabil 981.

Po njem je v zadnjih nekaj tednih udrihala nogometna javnost, ki mu očita egoizem in narcisizem, zdaj pa se je razjarjenim navijačem pridružil tudi odvetnik portugalskega selektorja Jorgeja Jesusa - Luis Enrique. "S svojim obnašanjem in ravnanjem je Ronaldu uspelo nekaj, kar prej ni nobenemu nasprotniku. Počasi pozabljamo na vse dobre stvari, ki nam jih je v preteklosti dal," je svoj napad začel Enrique.