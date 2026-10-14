Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Ronaldo gre po poti vseh tiranov in samooklicanih bogov'

Lizbona, 14. 10. 2026 16.31 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo je bil po tem, ko je predčasno zapustil reprezentančni tabor in poskrbel za pravo afero na Iberskem polotoku, s strani Portugalske nogometne zveze suspendiran. Njegova dokončna usoda še ni znana, preiskava še ni končana, v vmesnem času pa se je oglasil tudi odvetnik selektorja Jorgeja Jesusa, ki superzvezdniku ni prizanesel z besedami.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo
FOTO: Profimedia

Tudi pri 41 letih in ob dejstvu, da so njegova najboljša leta očitno za njim, Cristiano Ronaldo ostaja eno najbolj aktualnih imen v nogometnem svetu. Petkratnega dobitnika zlate žoge afera v domovini očitno ni preveč spravila s tira. Na zadnjih dveh ligaških tekmah po predčasnem povratku v Savdsko Arabijo je dosegel dva zadetka in se tako še približal magični meji 1000, zaenkrat jih je zabil 981.

Po njem je v zadnjih nekaj tednih udrihala nogometna javnost, ki mu očita egoizem in narcisizem, zdaj pa se je razjarjenim navijačem pridružil tudi odvetnik portugalskega selektorja Jorgeja Jesusa - Luis Enrique. "S svojim obnašanjem in ravnanjem je Ronaldu uspelo nekaj, kar prej ni nobenemu nasprotniku. Počasi pozabljamo na vse dobre stvari, ki nam jih je v preteklosti dal," je svoj napad začel Enrique.

Jorge Jesus
Jorge Jesus
FOTO: Profimedia

Problem 41-letnika je po njegovem mnenju, da se obkroža z ljudmi, ki se mu ne upajo oporekati in mu povedati, ko se ne obnaša dostojanstveno: "Okoli sebe postavlja ljudi, ki mu povejo to, kar hoče slišati. Z vsakim dnem se oddaljuje od posameznikov, ki mu želijo dobro in mu govorijo stvari, ki jih noče slišati. To je usoda vseh tiranov in samooklicanih bogov, na koncu ostanejo na vrhu Olimpa, obkroženi z ogledali," je bil brez dlake na jeziku Portugalec.

Ronaldo je bil s strani krovne portugalske zveze začasno suspendiran, proti njemu pa je bila sprožena tudi preiskava. Epilog zaenkrat še ni znan.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
cristiano ronaldo portugalska jorge jesus odvetnik

V Celju odločno v bitko z Omonio: 'Igrali bomo hrabro, a ne brezglavo'

24ur.com Polnočni lov na Ronalda po letališču ni uspel: odletel in (baje) za Portugalsko ne bo več igral
24ur.com 'Ronaldo? Po zadnji tekmi z Norveško bom povedal vse'
24ur.com Po izrečeni kazni se je oglasil tudi Cristiano Ronaldo
24ur.com Ronaldo ukazal selektorju, naj ga primerja s Pelejem in Maradono
24ur.com Ronaldo vpoklican v reprezentanco, glede njegovega stasusa je selektor jasen
24ur.com Ronaldo: Reprezentanca? Še naprej bom njen vodja
24ur.com Je Ronaldu odklenkalo? Se pripravlja kazenski pregon, prijetje in celo izgon?
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
14. 10. 2026 16.49
Nikoli ni bil nek plejmejker in zato, vsak poznavalec nogometa v njem vidi manekena in narcistično
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Med obema porodoma se je borila za življenje
V šestem mesecu nosečnosti je doživela najhujše
V šestem mesecu nosečnosti je doživela najhujše
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Rivalstvo med sorojenci ima svoj namen, a le do neke mere ...
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
Alenka Kesar razkrila, kaj je rekla hčerki ob njenem velikem uspehu
zadovoljna
Portal
To bundo bomo letos videvali povsod, nosi jo tudi slavna manekenka
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
3 znamenja, ki jih do konca oktobra čaka pomemben preobrat
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Pozabite na kavbojke, to so hlače, ki jih bomo nosile jeseni
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
Bila je ena največjih lepotic Hollywooda, danes je videti tako
vizita
Portal
Zakaj je trening ravnotežja po 50. letu lahko pomembnejši od kardio vadbe
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Kalcij ni pomemben le za kosti: tako se lahko pokaže njegovo pomanjkanje
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Je sladkor res sovražnik vaše odpornosti?
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
Te vsakdanje navade lahko naredijo veliko za vaše arterije – in ne zahtevajo veliko truda
cekin
Portal
Morda ne izkoriščate vsega, kar vam ponuja sončna elektrarna
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Hrvaško podjetje razvilo vojaško čelado, ki naj bi zaznavala drone
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili na trgu dela v prednosti
Leta so jim govorili, da so drugačni. Zdaj naj bi bili na trgu dela v prednosti
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
Mislila je, da izbira najcenejši pogreb. Račun jo je pustil brez besed
moskisvet
Portal
Trumpova nova tiskovna predstavnica že na udaru: primerjali so jo celo z robotom
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
72 dni v ledenem peklu: preživeli so tako, da so jedli mrtve sopotnike
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Sylvester Stallone ne more v pokoj: plačati mora poroko hčerke
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
Test razmerja: Je skupna blagajna res recept za dolgoročno srečo?
dominvrt
Portal
Te grmovnice posadite oktobra in spomladi bo vaš vrt poln cvetov
Prenova naj bi stala 12.000 evrov. Nato so se stroški začeli kopičiti
Prenova naj bi stala 12.000 evrov. Nato so se stroški začeli kopičiti
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Tako je živela princesa Diana: njen dom je bil vse prej kot običajen
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
Skrivnost oranžnih mačk je končno razkrita
okusno
Portal
Kupite enkrat, jejte večkrat: ideja, kako sestavine porabiti do konca
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
Idrijski žlikrofi v novi podobi: sodniki MasterChefa so bili navdušeni
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Za nekaj evrov do odličnega kosila: 5 jedi, v katerih glavno vlogo igra zelje
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
Jabolko za malico ni vedno dovolj: s tem trikom boste dlje siti
voyo
Portal
Strašljive zgodbe
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2009