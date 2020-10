Ronaldo in druščina kršili pravila in predčasno zapustili karanteno

Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Juan Cuadrado, Danilo in Rodrigo Bentancurso po poročanju italijanskih medijev brez dovoljenja in brez da bi počakali rezultate zadnjega testiranja zapustili hotel, v katerem so bili v izolaciji, in se napotili v domovino, kjer so se pridružili reprezentančnim kolegom, s katerimi jih čakajo reprezentančne akcije.

Številni drugi reprezentanti: Francoz Adrien Rabiot, Italijana Giorgio Chiellini inLeonardo Bonucci, Valižan Aaron Ramsey in Poljak Wojciech Szczesny, so ostali v hotelu in čakajo na dovoljenje kluba. Če bodo njihovi testi negativni, se bodo lahko naknadno pridružili nacionalnim vrstam.