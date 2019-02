Ronaldo in Marcelo zgolj 'ogrevanje' pred prihodom Zidana?

"Marcelo je Juventusov," so prepričani na naslovnici torinskega športnega dnevnika Tuttosport, potem ko je agentu Nicolasa Tagliafica , branilca Ajaxa , "ušlo", da Real Madrid zaradi dogovorjenega prestopa Marcela k Juventusu išče zamenjavo na levem boku obrambe. Govorice o selitvi Brazilca na zahod Italije niso nove, že večkrat so se v javnosti pojavile "skrite" želje dolgoletnega člana Reala, da bi spet zaigral s Cristianom Ronaldom , ki ga je k sebi javno povabil že pred meseci.

Juventus bi lahko 30-letni branilec stal kar 45 milijonov evrov, Južnoameričanu pa bi "stara dama" lahko ponudila 12 milijonov evrov (neto) letne plače, poročajo na Apeninskem polotoku. Realov trener Santiago SolariBrazilcu zaupa vedno manj pogosto, njegove napake so že nekaj časa stalna tema v španskih medijih.

MARCELO

'Allegrijeva etapa v klubu se je končala'

Še odmevnejša od prihoda Marcela bi bila verjetno zamenjava na Juventusovi trenerski klopi, kjer pri Tuttosportuvidijo Zinedina Zidana. Nekdanji vezist belo-črnih je šokiral svetovno športno javnost z odstopom po lanskem tretjem zaporednem osvojenem naslovu v Ligi prvakov, več kot očitno pa se Massimiliano Allegripo tej sezoni poslavlja od Juveta, glede na to, da je njegov mentor Giovanni Galeone še včeraj govoril, da se je "njegova etapa v klubu končala".

"Pred Allegrijevim sestankom z vodilnimi se pojavljajo nove govorice, da bo Zidane naslednik Maxa na klopi,"trdi italijanski športni časnik, ki dodaja, da Francoza v klubu zelo dobro poznajo. Bil je eden od vodilnih mož članske ekipe, preden je odšel v Real, uspešno pa ga je nasledil zdajšnji podpredsednik kluba Pavel Nedved.

Čehu v vlogi nogometaša in do zdaj niti v vlogi direktorja ni uspelo izpolniti največje torinske želje, osvojiti prvi naslov v Ligi prvakov po letu 1996. Zidane je kot nogometaš po slovesu od Piemonta osvojil enega, kot trener pa kar tri zaporedne, zato je logična izbira vodstva kluba v lovu na izmuzljivi pokal z velikimi ušesi. Tudi v tej sezoni ne kaže dobro, saj so belo-črni izgubili prvo tekmo osmine finala z Atleticom v Madridu (0 : 2) in morajo v Torinu uprizoriti velik preobrat.

JUVEATLETI