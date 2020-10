Ronaldo in Mayorga kmalu še na zveznem sodišču v Nevadi?

Datuma sojenja še ni, najnovejših informacij z zveznega sodišča v Nevadi pa zaenkrat ni komentiral niti Peter Christiansen, ki zastopa zvezdnika torinskega Juventusa Cristiana Ronalda. Zaenkrat kljub elektronskim in SMS-sporočilom svetovnih medijev glede odločitve sodišča, ki nosi datum 30. september, molčijo tudi zastopniki Kathryn Mayorge, ki jih vodi Mark Stovall. Ta je skupaj s sodelavci v zadnjem času omenjal tudi učne težave Mayorge v otroštvu, ki naj bi dokazovale, da ob pritisku Ronaldovih zastopnikov ni bila sposobna razumeti dokumentov, ki jih podpisuje.

Sodnica Jennifer Dorseyje zapisala, da bi morali odločati o "mentalnih kapacitetah" Mayorge, ko je podpisala dogovor o zaupnosti z Ronaldovimi predstavniki, oziroma če je takšen dogovor sploh veljaven. Zaenkrat ni jasno niti to, če se bosta morala na sodišču zglasiti Ronaldo in Mayorga, ki trdi, da jo je nogometaš (takrat je bil član Real Madrida) posilil v svoji suiti v lasvegaškem hotelu.

Tajna pogodba in razkritja v evropskih medijih

"Sodišče se mora odločiti, če je imela Mayorga dovolj mentalnih kapacitet, da bi pristala na dogovor,"je zapisala Dorseyjeva, je vpletenim dala do konca novembra, ko se bodo dogovorili za načrt obravnave, na kateri pa ne bo porote. Christiansen bi se lahko še vedno pritožil na odločitev sodnice, a zaenkrat še ni potrdil, če bo to storil. Ronaldo je s svojimi odvetniki podrobnosti dogovora z Mayorgo iz leta 2010 do sedaj sicer uspešno skrival pred očmi javnosti.

35-letni Portugalec je eden najbogatejših športnikov na svetu in kapetan domače reprezentance Portugalske. 37-letna Mayorga, nekdanja učiteljica in model, ki živi na območju Las Vegasa, je v tožbi zapisala, da je Ronaldo s svojimi zastopniki kršil prvotni dogovor iz leta 2010, ko je leta 2017 omogočil s tem povezane objave v različnih evropskih medijih. Mayorga si obeta vsaj še 170.000 evrov odškodnine, medtem ko Ronaldovi odvetniki trdijo, da so se informacije v medijih pojavile zaradi hekerskega vdora in kasnejšega preprodajanja na črnem trgu. Trdijo tudi, da so dokumente priredili in da tožba Mayorge škodi Ronaldovemu ogledu.