Ronaldo in Morata Juventusu prinesla zmago v domačem superpokalu

Nogometaši Juventusa so zmagovalci 33. italijanskega superpokala. Na tekmi v Reggio Emilii so Torinčani premagali Napoli z 2:0 (0:0). Strelca zadetkov sta bila Cristiano Ronaldo in Alvaro Morata globoko v sodnikovem dodatku.

Za staro damo, ki je bila večino tekme boljši tekmec, je najprej zadel Cristiano Ronaldo v 64. minuti. V 80. minuti so imeli Neapeljčani priložnost za izenačenje, a je najstrožjo kazen zapravil Lorenzo Insigne, žogo je z bele pike poslal mimo vrat. Zmago Juventusa je v izdihljajih tekme potrdil Alvaro Morata, ki je zadel za končnih 2:0. icon-expand Statistika tekme: Juventus vs. Napoli FOTO: Sofascore.com Državni prvak Juventus, ki je devetič zapovrstjo in 16. skupno igral v superpokalu, je prišel do devete tovrstne lovorike. Pokalni prvak Napoli je četrtič igral v superpokalu, pred tem je dobil dva od treh, v vsakem pa je bil tekmec prav Juventus. Italijanski superpokal, izid:

Juventus - Napoli 2:0 (0:0)

Ronaldo 64., Morata 95.