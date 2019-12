Ronaldo in prihodnost: Rad bi izboljšal angleščino in zaigral v Hollywoodu

"V svojem življenju se vedno skušam učiti, izobraževati in trenirati tisto, kar me zanima. Nadoknaditi skušam čas, ki sem ga zaradi nogometa izgubil v šoli. Tudi po nogometu življenje teče dalje in že se pripravljam na življenje 'po nogometu'. Želim se preizkusiti v novih stvareh: izboljšati si želim svojo angleščino in zaigrati v hollywoodskem filmu," je razkril Cristiano Ronaldo , eden najboljših nogometašev zadnjega desetletja. "Zato moraš zapustiti cono obdobje, se še dalje učiti in izzvati samega sebe v nečem, kar imam rad. In seveda, obdati se moraš s pametnimi ljudmi," je v isti sapi dodal zvezdnik Juventusa.

Dotaknil se je tudi lovljenja rekorda iranskega nogometaša Alija Daeija, ki je za svojo reprezentanco zabil 109 zadetkov. Ronaldo je za Portugalsko pri številki 99, lovi pa tudi dosežek Peleja(772 golov v karieri), potem ko je letos presegel mejo 700 zadetkov v karieri. Na vrhu lestvice je sicer češko-avstrijski nogometaš Josef Bican z 805 goli. "Vsi ti rekordi pridejo po nekem naravnem postopku. Moraš le biti pripravljen, rekordi pa nato pridejo sami od sebe. Prekositi Peleja bi bila stvar ponosa, toda vsakdo ima svojo zgodovino. Pele bo ostal Pele, Cristiano pa Cristiano," je obrazložil portugalski nogometaš.

Pri 35 letih se zaveda, da mora še dodatno poskrbeti in zavarovati svoje telo. "To, da skrbim zase, je postal moj način življenja. Moraš se žrtvovati in 70 odstotkov svojega življenja posvetiti nogometu. Paziti moraš in poznati svoje telo. To zajema fizično pripravo, prehrano, čas za obnovitev moči med tekmami. Vsi tega ne počnejo, ampak s tem ne želim nikogar kritizirati. Toda ohranjanje ravni izvrstnosti zahteva, da ves čas razmišljaš kot izvrstnež. Seveda ostane čas za vse, saj ima dan 24 ur, tako da lahko treniraš, počivaš, si vzameš čas za družino in prijatelje. Najti moraš pravo ravnotežje, ni vse le trening, trening in trening," je pojasnil Ronaldo, ki mu predanost delu in trdemu treningu priznavajo številni zdajšnji in nekdanji soigralci.

Ronaldo si je v Dubaju vzel čas za druženje z družino, po novem letu ga 6. januarja čaka tekma Serie A v dresu Juventusa.