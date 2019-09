Ronaldo in Ramsey zrežirala preobrat Juventusa proti Hellas Veroni

Nogometaši Juventusa so se proti Hellasu iz Verone v prvem polčasu znašli v zaostanku, ko je sijajen zadetek zabil Miguel Veloso. Presenetljiv zaostanek pa nogometaše stare dame ni zmedel, saj so domačini po desetih minutah preko Aarona Ramseyja prišli do izenačenja. V drugem delu pa je za končno zmago v polno meril še Cristiano Ronaldo.

Sprva so gostje, ki so lani nastopali v drugi italijanski ligi, celo povedli, ko je izjemen zadetek z razdalje zabil Miguel Veloso. Minuto pred zadetkom Portugalca je Samuel Di Carmine za Hellas zastreljal enajstmetrovko, žoga se je od vratnice odbila na nogo Darka Lazovića, ki pa je s strelom prav tako stresel okvir vrat. Aaron Ramsey je prvič začel v začetni enajsterici Juventusa in Valižan se je za zaupanje Mauriziu Sarriju takoj zahvalil z zadetkom. V 31. minuti je po podaji Cristiana Ronalda sprožil z razdalje, strel pa je z nekaj sreče končal za hrbtom vratarja Marca Silvestrija. Drugi polčas se je za nogometaše stare dame začel sanjsko. V 48. minuti je gostujoči branilec Koray Günterv svojem kazenskem prostoru storil prekršek, sodnik Federico La Penna pa ni okleval in je pokazal na belo točko. Odgovornost je kot ponavadi nase prevzel Ronaldo, ki je z močnim strelom premagal Silvestrija. Kot se je kasneje izkazalo, je bil to tudi zadnji zadetek na tekmi. V vratih Juventusa je tokrat stal Gianluigi Buffon, za katerega je bila to 902. tekma v klubski karieri. S tem se je legendarni vratar izenačil z nekdanjim branilcem Milana Paolom Maldinijem.