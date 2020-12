Ronaldo iskreno kot še nikoli: Moški ne jočemo? Kdo je to rekel? Vsi imamo čustva

"Prihajava iz različnih kultur. Imela sva težko otroštvo. Nisva se rodila bogata. Moraš se boriti za svoje življenje. Okoliščine, v katerih zrasteš, oblikujejo tvoj karakter, tvojo osebnost. Zame je bilo najtežje, ko sem za seboj pustil svojo družino, preselil sem se v Lizbono in nato izgubil svojega očeta, " je v čustveni izpovedi priznal Ronaldo. "Dobro je biti čustvena oseba. Ne skrivam, kdo sem. Čeprav ljudje govorijo, da moški ne jočejo ... Kdo je to rekel? Vsi imamo čustva in emocije in treba jih je izraziti," je v dokumentarcu Vzporedna svetova (Parallel Worlds), ki bo luč sveta ugledal nocoj, jasen Ronaldo.

Ronaldo je še priznal, da veliko raje kot nogomet po televiziji spremlja druge športe. "Raje kot običajno nogometno tekmo gledam boks ali UFC,"je priznal Ronaldo, ki se je v času igranja v Manchester Unitedu preizkusil tudi na treningih boksa, v Lizboni pa je veliko časa namenil namiznemu tenisu, v katerem – tako trdi – je bil kar uspešen. Ponudili naj bi mu celo možnost, da postane poklicni namiznoteniški igralec, a se je Ronaldo raje posvetil nogometu. Na drugi strani je Golovkin razkril, da je bil njegov prvi šport nogomet in ne boks.

Ronaldo: Še ena zlata žoga? To bi bilo dobro, toda ...

Ronaldo se je dotaknil tudi svoje prihodnosti, saj pri 35 letih ni več rosno mlad, a pravi, da je v Juventusu trenutno zelo zadovoljen."To je fantastičen klub. Ljudje so zelo prijazni in italijanska kultura me navdušuje. Pri 33 misliš, da gre tvoja kariera navzdol. Želim nadaljevati z nogometom, toda ne želim, da bi ljudje dejali, da je bil Ronaldo nekoč izjemen nogometaš, zdaj pa je počasen. Tega si ne želim. Lahko zelo paziš na svoje telo, toda težava ni v njem, pač pa v glavi, v motivaciji ... Federer ima 39 let in je še vedno na vrhu. Veliko sem žrtvoval, da bi bil najboljši na svetu, da bi bil boljši človek in boljši oče. Če bi osvojil še eno zlato žogo ali še eno Ligo prvakov ... Dobro, to bi bilo dobro, toda želim si biti še naprej srečen, biti še boljši človek in boljši moški. To je najpomembnejše,"je z izjavo kar malce presenetil nogometaš Juventusa.