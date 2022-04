Cristiano Ronaldo izgubil živce in razbil mobitel mlademu navijaču

Po gostovanju in porazu Manchester Uniteda pri Evertonu je zvezdnik rdečih vragov izgubil živce in ob odhodu z igrišča iz rok mladega navijača izbil telefon. Kot se je izkazalo, je šlo za Jaka, avtističnega 14-letnika, ki je bil, kot je opisala njegova mama, šokiran in je dejal, da ne želi nikoli več na nogometno tekmo. Ronaldo se je javno opravičil in dečka povabil na tekmo na Old Trafford.

Incident bi minil skorajda neopaženo, a se je oglasila mati 14-letnega dečka in v izjavi za Daily Mirror trdila, da je njen sin ostal z modricami na roki in polomljenim telefonom, krivec za dogodek pa je bil prvi zvezdnik Uniteda Cristiano Ronaldo. Rdeči vragi so gostovali na tekmi Premier League pri Evertonu in doživeli poraz (1:0), kar je v slabo voljo spravilo Portugalca. Hitro so se na družbenih omrežjih pojavili posnetki, ki prikazujejo Ronaldovo gesto ob odhodu z igrišča na Goodison Parku, ko je šel mimo skupine navijačev in je naredil gib z roko, čeprav incident ni bil v celoti posnet na posnetku. Videti je bilo, da je Ronaldo udaril dečka po roki tako, da je njegov mobitel poletel na tla. Medtem je tudi predstavnik policije Merseyside za Liverpool Echo povedal, da poteka preiskava v komunikaciji z obema kluboma, pregledujejo posnetke varnostnih kamer in izvajajo obsežno preiskavo prič, potem ko so "sporočili, da je ena od gostujočih ekip napadla fanta, ko so zapuščali igrišče." Dečkova mama Sarah Kelly je za Echo povedala, kaj se je po njenih navedbah zgodilo njenemu 14-letnemu sinu Jaku Hardingu, ki se je udeležil svoje sploh prve tekme nogometašev Evertona.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Ob koncu tekme so igralci Man Uniteda začeli odhajati. Bili smo v Park Endu, tako da smo bili tik ob tunelu, mimo katerega so prišli, moj sin je posnel vse igralce Uniteda, ki so hodili mimo. Nato je spustil telefon, ker je Ronaldo potegnil nogavico navzdol in njegova noga je krvavela. Spustil je telefon, da bi videl, kaj je in niti ni govoril. Ronaldo je nato samo šel mimo, grozno, grozno razpoložen, mojemu sinu zbil telefon iz roke in nadaljeval s hojo." "Jokala sem, bila sem pretresena, Jake je bil v popolnem šoku, je avtističen, tako da ni zares razumel tega, kar se je dogajalo, dokler ni prišel domov. Res je razburjen zaradi tega in to ga je popolnoma odvrnilo od tega, da bi šel ponovno kdaj na tekmo. To je prva nogometna tekma, na kateri je bil in to se je zgodilo," je povedala mama za omenjeni časnik.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Portugalski zvezdnik se je opravičil z zapisom na Instagramu za svoj izpad, vendar ni šel v podrobnosti, kaj je storil. Ob tem je povabil tudi navijača, da si ogleda tekmo rdečih vragov na Old Traffordu: "Nikoli se ni lahko spopasti s čustvi v težkih trenutkih, kot je ta. Kljub temu moramo biti vedno spoštljivi, potrpežljivi in zgled vsem mladim, ki imajo radi to lepo igro. Rad bi se opravičil za svoj izpad in če je mogoče, bi rad povabil tega navijača, da si ogleda tekmo na Old Traffordu v znak poštene igre in športnega duha." Ni jasno, ali bo ponudba sprejeta, vendar je dečkova mama priznala, da je bil njen sin, ki podpira Everton, zelo navdušen, ko je videl Ronalda, ki igra na Goodison Parku. Kelly je o nekdanjem zvezdniku Reala dejal: "On je idol. Ja, ni iz Evertona, toda Ronaldo je velik igralec. Moj sin je bil vedno: "Ronaldo bo tam." On je ikona." "Jake je avtističen fant in napadel ga je nogometaš, tako jaz to vidim kot mama. Imeli smo sijajen dan do tistih zadnjih nekaj sekund, ko so prišli z igrišča. Popolnoma nam je uničil dan in nam pustil slab priokus v ustih," je še dejala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke