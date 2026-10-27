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Ronaldo je našel 250 evrov za plačilo kazni, vrača se v reprezentanco

Lizbona, 27. 10. 2026 10.40 pred 16 minutami 1 min branja 5

Avtor:
STA
Cristiano Ronaldo

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je na širšem seznamu reprezentance za novembrski tekmi lige narodov, so sporočili iz portugalske nogometne zveze. Po sporu s selektorjem Jorgejem Jesusom se tako odpira možnost Ronaldove vrnitve v reprezentanco.

Portugalska bo 14. novembra v Bragi gostila Dansko, tri dni pozneje pa jo čaka še gostovanje v Walesu. Selektor naj bi končni seznam igralcev objavil 6. novembra, je sporočil predstavnik zveze.

Enainštiridesetletni Cristiano Ronaldo je zaradi samovoljnega predčasnega odhoda s priprav reprezentance 30. septembra dobil 30-dnevno prepoved nastopanja. Kazen so mu šteli od dneva odhoda s priprav, zato se bo iztekla še pred novembrskima tekmama.

Cristiano Ronaldo in Jorge Jesus
Cristiano Ronaldo in Jorge Jesus
FOTO: Profimedia

Ronaldo se je v izjavi 7. oktobra opravičil portugalskim navijačem in soigralcem, obenem pa potrdil spor z Jorgejem Jesusom.

Selektorju je očital, da ni držal besede, ko ga je pustil na klopi na tekmi proti Norveški, ki jo je Portugalska dobila z 2:1, ter da ni spoštoval dogovora, ki naj bi pomagal končati spor.

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Portugalska je nato na tekmi z Dansko zmagala s 4:2, Ronaldo pa je po novinarski konferenci pred srečanjem zapustil reprezentančne priprave v Koebenhavnu.

Portugalska, branilka naslova v Ligi narodov, je dobila prve štiri tekme skupinskega dela in si že zagotovila nastop v četrtfinalu, ki bo marca. Na zadnjih treh tekmah je nastopila brez svojega zvezdnika.

Ronaldo, ki bo februarja dopolnil 42 let, je nedavno dejal, da bo ta sezona verjetno zadnja v njegovi karieri.

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Cristiano Ronaldo Jorge Jesus portugalska

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KOMENTARJI5

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resnicab0li
27. 10. 2026 12.14
Hud udarec za Portugalsko, brez njega so se nekako konkurencni, z njim pa igrajo prakticno z 10-imi
Odgovori
0 0
Virtom
27. 10. 2026 12.11
En in edini grande CR7!
Odgovori
-1
0 1
resnicab0li
27. 10. 2026 12.09
klovn
Odgovori
-1
0 1
obožeobože
27. 10. 2026 12.09
Legenda!
Odgovori
-1
0 1
Nejc Lola
27. 10. 2026 12.08
GOAT
Odgovori
-1
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