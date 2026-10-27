Ronaldo je našel 250 evrov za plačilo kazni, vrača se v reprezentanco

Portugalska bo 14. novembra v Bragi gostila Dansko, tri dni pozneje pa jo čaka še gostovanje v Walesu. Selektor naj bi končni seznam igralcev objavil 6. novembra, je sporočil predstavnik zveze. Enainštiridesetletni Cristiano Ronaldo je zaradi samovoljnega predčasnega odhoda s priprav reprezentance 30. septembra dobil 30-dnevno prepoved nastopanja. Kazen so mu šteli od dneva odhoda s priprav, zato se bo iztekla še pred novembrskima tekmama.

Cristiano Ronaldo in Jorge Jesus FOTO: Profimedia

Ronaldo se je v izjavi 7. oktobra opravičil portugalskim navijačem in soigralcem, obenem pa potrdil spor z Jorgejem Jesusom. Selektorju je očital, da ni držal besede, ko ga je pustil na klopi na tekmi proti Norveški, ki jo je Portugalska dobila z 2:1, ter da ni spoštoval dogovora, ki naj bi pomagal končati spor.