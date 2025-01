Ronaldo je prejel edinstveno ponudbo iz Moldavije

Prvo so mu poslali iz Moldavije. Tamkajšnji klub Dacia Buiucani se je ob koncu minulega leta pošalil z angleškim velikanom Manchester Cityjem in primerjal njun novembrski izplen, saj so Moldavci v svojem prvenstvu zmagali enkrat več kot je to uspelo Cityju v angleškem prvenstvu, kjer so v času objave moldavske zbadljivke bili še brez zmage.

Zdaj so Moldavci znova poskrbeli za dobro reklamo, saj so enemu najslavnejših športnikov na svetu poslali zanimivo ponudbo. Ker se vodilni v klubu zavedajo, da njegovih finančnih zahtev ne morejo zadovoljiti, so mu poleg skromne plače ponudili tudi funkcijo ambasadorja mladinskega pogona in trenerja mladinskih selekcij. To so seveda storili v šali, kljub temu pa celoten svet čaka na odgovor Portugalca, ki se za zdaj javno ni odzval na "mamljivo" ponudbo.