Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Ronaldo Junior v želji po prestopu trenira pri Real Madridu

Madrid, 25. 03. 2026 15.40 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.M.
Cristiano Ronaldo Junior

Cristiano Ronaldo Junior, najstarejši sin portugalskega superzvezdnika, od ponedeljka trenira z ekipo Real Madrida do 16 let. Šlo naj bi za preizkušnjo pred morebitnim prestopom. Mladi napadalec je sicer trenutno, tako kot njegov oče, član savdskega Al Nasra.

Z mlado ekipo Real Madrida lahko Cristiano Ronaldo Junior po pravilih Fife trenira do osem tednov. Sin legende kraljevega kluba je treninga, na katerih se je ekipa pripravljala na prihajajočo tekmo z Rayo Vallecanom, oddelal kot krilni napadalec. V trening centru Real Madrida ga opisujejo kot izjemno skromnega in vljudnega posameznika.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V primeru prestopa bi okrepil akademijo kluba, v katerem je njegov oče, Cristiano Ronaldo, na največjih nogometnih odrih na 438 tekmah dosegel 450 zadetkov. V devetih letih v španski prestolnici je eden najboljših nogometašev v zgodovini štirikrat osvojil Ligo prvakov, po dvakrat pa postal prvak španske lige in španskega pokala.

15-letni napadalec je do zdaj igral v klubih, katerih barve je sočasno nosil njegov oče. Prve nogometne korake je naredil pri Juventusu, nato nosil dres Manchester Uniteda, od leta 2023 pa igra za Al Nasr, kjer je njegov oče najbolje plačan nogometaš na svetu.

Cristiano Ronaldo Junior
FOTO: Profimedia

Kljub temu, da se je rodil v Združenih državah Amerike, se je pričakovano odločil obleči portugalski dres. Prvič je bil v reprezentanco vpoklican maja lani, ko je debitiral proti Japonski v bližini slovensko-hrvaške meje, natančneje v Čakovcu na memorialu Vlatka Markovića. Mladi Portugalci so omenjen turnir dobili, po vzoru očeta pa je Ronaldo Junior zasijal prav na najpomembnejši tekmi. V finalu so s 3:2 premagali Hrvaško, takrat 14-letni Ronaldo je zabil dva zadetka in prvega proslavil v slogu očeta.

nogomet cristiano ronaldo junior real madrid

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Znane Slovenke delile čustvene zapise ob materinskem dnevu
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
Zgodba rejnice, ki je odprla dom 17 otrokom: nekateri jo kličejo mami
zadovoljna
Portal
Brez zadržkov jo je poljubil kar pred vsemi
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Dnevni horoskop: Ovni bodo ranljivi, device čaka olajšanje
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Ta vzorec bomo letos videli na vsakem koraku
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
Juš je s preobrazbo do solz nasmejal tekmovalce
vizita
Portal
Michael Douglas razkril prvi znak raka grla: pogost simptom, ki ga mnogi spregledajo
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Največja napaka, ki jo naredimo med prazniki (in povzroči zaprtje)
Je mleko namenjeno le otrokom?
Je mleko namenjeno le otrokom?
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
Zakaj je beli sloj na pomaranči pomembnejši, kot si mislite
cekin
Portal
Visoka odškodnina zaradi napak pri prenovi v lastni režiji
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Cene stanovanjskih nepremičnin lani višje za 5,8 odstotka
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Račun za elektriko nižji za 60 odstotkov in več? Tako vam bo uspelo
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
Zaradi preveč pikantne omake zahteval 92.000 evrov!
moskisvet
Portal
Z vročimi fotografijami dviguje temperaturo
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
Največja past preživetja, o kateri nihče ne govori
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
6 razlogov, zaradi katerih moški začnejo pridobivati kilograme
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
Umrl Leonid Radvinsky, vizionar platforme OnlyFans
dominvrt
Portal
Zaščita vrta pred polži golači: Sadite čebulnice in rešite pridelek
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Kmetje, pozor: nepravilno kurjenje pomeni visoke globe
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Sedem ukradenih psov pobegnilo iz tovornjaka in prehodilo 17 km do doma
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
Kupila hišo, v kateri je živelo kar 43 mačk
okusno
Portal
Pogosta napaka, zaradi katere jajca med kuhanjem počijo
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Sladica, ki jo pripravite v 10 minutah (brez pečice)
Preprosta sladica za dan žena
Preprosta sladica za dan žena
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
voyo
Portal
Kmetija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615