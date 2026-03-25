Ronaldo Junior v želji po prestopu trenira pri Real Madridu

Z mlado ekipo Real Madrida lahko Cristiano Ronaldo Junior po pravilih Fife trenira do osem tednov. Sin legende kraljevega kluba je treninga, na katerih se je ekipa pripravljala na prihajajočo tekmo z Rayo Vallecanom, oddelal kot krilni napadalec. V trening centru Real Madrida ga opisujejo kot izjemno skromnega in vljudnega posameznika.
V primeru prestopa bi okrepil akademijo kluba, v katerem je njegov oče, Cristiano Ronaldo, na največjih nogometnih odrih na 438 tekmah dosegel 450 zadetkov. V devetih letih v španski prestolnici je eden najboljših nogometašev v zgodovini štirikrat osvojil Ligo prvakov, po dvakrat pa postal prvak španske lige in španskega pokala.
15-letni napadalec je do zdaj igral v klubih, katerih barve je sočasno nosil njegov oče. Prve nogometne korake je naredil pri Juventusu, nato nosil dres Manchester Uniteda, od leta 2023 pa igra za Al Nasr, kjer je njegov oče najbolje plačan nogometaš na svetu.
Kljub temu, da se je rodil v Združenih državah Amerike, se je pričakovano odločil obleči portugalski dres. Prvič je bil v reprezentanco vpoklican maja lani, ko je debitiral proti Japonski v bližini slovensko-hrvaške meje, natančneje v Čakovcu na memorialu Vlatka Markovića. Mladi Portugalci so omenjen turnir dobili, po vzoru očeta pa je Ronaldo Junior zasijal prav na najpomembnejši tekmi. V finalu so s 3:2 premagali Hrvaško, takrat 14-letni Ronaldo je zabil dva zadetka in prvega proslavil v slogu očeta.
