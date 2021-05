Nov namig o odhodu: Ronaldo iz Torina preselil svoj vozni park

Odveč ni niti podatek, da ima že omenjeno podjetje, ki je poskrbelo za odvoz avtomobilov, sedež v portugalski prestolnici Lizboni, Ronalda pa med drugim povezujejo tudi s prestopom v tamkajšnji Sporting. Željo po sinovi vrnitvi v domovino je pred časom izrazila tudi Ronaldova mama Dolores Aveiro, ki je dejala, da ga bo skušala prepričati v to.

ItalijanskiPer Sempre Calcio je v jutranjih urah objavil videoposnetek, v katerem tovornjak podjetja Rodo Cargo pred vilo Cristiana Ronalda natovarja avtomobile za odvoz. Kot so dodali, gre za sedem prestižnih avtomobilov, katerih skupna vrednost – kakopak – znaša več milijonov evrov. Nogometna javnost pri naših zahodnih sosedih pa je novico že pograbila kot nov dokaz, da se vse bolj nezadovoljni Ronaldo res pripravlja na odhod iz Torina. Tudi zato, ker je bil prav prihod njegovega voznega parka v prestolnico Piemonta pred tremi leti eden prvih "dokazov", da zapušča Madrid.

Juve pogorel na glavnih frontah

Juventus letos prvič po devetih letih v zrak ne bo dvignil lovorike v Serie A, obenem pa je stari dami znova spodletelo v Ligi prvakov, kjer se od prihoda Ronalda v treh sezonah ni prebila niti do polfinala. Poleg tega naj bi imeli, kot poročajo italijanski mediji, v Torinu tudi velike finančne težave, ki jih je pustila pandemija covida-19, zato naj bi bili že v naslednjem prestopnem roku pripravljeni prodati portugalskega napadalca, sicer tudi letos prvega strelca ekipe.

Veliko se je ugibalo o vrnitvi 36-letnika v Sporting iz Lizbone, kjer je začel svojo profesionalno nogometno pot, omenjali pa so tudi madridski Real in celo selitev čez lužo, v Združene države Amerike. V tej sezoni je CR7 v vseh tekmovanjih zbral 43 nastopov in 36 zadetkov, v italijanskem prvenstvu pa je na 33 tekmah natančno nameril 29-krat.