Ronaldo: Kdor ima rad mene, ne pomeni, da mora sovražiti Messija

V sproščenem pogovoru s predstavniki pretežno domače sedme sile je 38-letnik spregovoril o številnih temah, povezanih s portugalsko reprezentanco in njenim (pričakovanim) pohodom na novo veliko reprezentančno tekmovanje. "Čeprav smo še v zgodnji fazi kvalifikacij, smo na dobri poti, da si predčasno zagotovimo nastop na evropskem prvenstvu. Naslednji preizkušnji s Slovaško v gosteh in Luksemburgom doma želimo zmagati in si tako zagotoviti zadostno točkovno prednost pred glavnimi konkurenti v naši kvalifikacijski skupini. Predvsem ta prva tekma proti Slovaški v Bratislavi bo zelo zahtevna, a trenutno stanje v naši izbrani vrsti je na najvišji možni ravni, zato pričakujem novo zmago," je odločno dejal nekdanji član lizbonskega Sportinga, Manchester Uniteda, madridskega Reala in torinskega Juventusa.

Vse od njegove selitve na Arabski polotok medijske vrstice polnijo različni pogledi na to odločitev. Mnogi so namreč prepričani, da je portugalski zvezdnik s tem zaključil igranje nogometa na najvišji klubski ravni. "Povejte mi za eno ligo na svetu, ki ne bi bila kritizirana na takšen ali drugačen način. Vselej so in bodo obstajali dežurni kritiki, jaz jim pravim kar nergači, ki niso zadovoljni z ničemer. Verjemite mi, da sem ponosen na dejstvo, da sem kot prvi oral ledino, nato pa so tudi ostali izjemni nogometaši ubrali isto pot. Prepričan sem, da bo savdska liga le še močnejša, nikakor šibkejša. Privilegij je zamenjati ne le klubsko okolje, temveč tudi kulturo, življenjske navade ... Še vedno imam dovolj prostora za napredek," je prepričan Ronaldo, ki je na koncu nekaj besed namenil tudi "zdravemu" rivalstvu z Lionelom Messijem.

"Veste, najinega rivalstva ne obravnavam kot nekaj negativnega. Daleč od tega. Bilo je dolgo, lepo obdobje, ki je bilo zelo všeč navijačem po vsem svetu. Kdor ima rad mene, ne pomeni, da mora sovražiti Messija. Oba sva zelo spoštovana v svetu, Leo ima svojo pot, jaz pa svojo. Kakor vidim oziroma slišim, mu gre zelo dobro onkraj Atlantika. Kar 15 let sva igrala na najvišji ravni, v nekem trenutku sva bila tudi huda rivala, a nikoli nisva bila sovražnika. Dobro, tudi velika prijatelja ne, a spoštovanje bo ostalo za vedno," je zaključil Cristiano Ronaldo.