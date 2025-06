Ronaldo kljub Yamalovi nešportni potezi napovedal: Lamina čaka izjemna kariera

"Portugalska je majhna država z velikimi ambicijami. V svoji dolgoletni karieri sem osvojil številne lovorike, igral za različne klube v Evropi in na drugih kontinentih, toda ni večjega veselja in ponosa, ko nekaj dosežeš v dresu z državnim grbom na prsih," je le nekaj trenutkov po zmagi v finalu Lige narodov proti Španiji ponosno dejal Cristiano Ronaldo.

To je bila zanj in soigralce že druga lovorika v omenjenem tekmovanju, prvič so Portugalci namreč slavili v premierni izvedbi leta 2019, ko so v finalu z 1:0 ugnali izbrano vrsto Nizozemske. "Biti kapetan tej izjemni generaciji je resnično nekaj posebnega. Vsaj zame je, saj vem, da je ta reprezentanca zmožna marsičesa. Najpomembneje je, da ohranjam visoko raven motivacije, še vedno imam veliko željo za dokazovanjem v nacionalnem dresu in, dokler bo tako, ne nameravam obesiti nogometnih čevljev na klin," poudarja 40-letnik, ki je na koncu nekaj spodbudnih besed namenil enemu najboljših (mladih) nogometašev na svetu ta hip Laminu Yamalu.