Nogomet

Ronaldo kmalu na obisk v Belo hišo

Washington, 18. 11. 2025 13.42 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
L.M.
Komentarji
2

Bližamo se nogometnemu svetovnemu prvenstvu, ki ga bodo gostile Mehika, Kanada in ZDA. Cristiano Ronaldo je že potrdil, da bo to njegov zadnji mundial v karieri. Portugalski zvezdnik naj bi se v torek v ovalni pisarni sestal s predsednikom Združenih držav Donaldom Trumpom.

Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Cristiano Ronaldo je od evropskega nogometa umaknjen že več kot dve leti. Ob koncu leta 2022 se je preselil v Savdsko Arabijo k ekipi Al Nassra. Kljub temu ostaja eden najbolj priljubljenih nogometašev na zemeljski obli. Naslednje poletje ima Ronaldo zadnjo priložnost za osvojitev svetovnega prvenstva, edine lovorike, ki mu še manjka v bogati karieri.

Donald Trump
Donald Trump FOTO: AP

V torek naj bi se Ronaldo udeležil sestanka v ovalni pisarni pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Portugalec je veliko lužo nazadnje prečkal leta 2014, ko je za svoj tedanji klub Real Madrid igral na prijateljski tekmi proti Manchester Unitedu. 

Govorice o njegovem obisku Amerike so se še okrepile leta 2017, ko so v javnost prišle podrobnosti o njegovem domnevnem spolnem napadu iz Las Vegasa leta 2009. Obtožbe proti nekdanjemu igralcu madridskega Reala so bile sicer že ovržene, kljub temu pa se 40-letnik od takrat ni več vrnil v Združene države.

Donald Trump in Mohammed Bin Salman
Donald Trump in Mohammed Bin Salman FOTO: AP

To naj bi se spremenilo v naslednjem tednu z domnevnim obiskom Bele hiše. Po poročanju Athletica bo Ronaldo prisoten na sestanku med Trumpom in princem Savdske Arabije Mohamedom bin Salmanom. Dogodek bo pomenil velik premik v diplomatskih odnosih med obema državama. Portugalec je savdskega princa v preteklosti označil za "našega šefa", tako da je njegova prisotnost na takem dogodku razumljiva.

cristiano ronaldo donald trump bela hiša zda
Naslednji članek

'Alonso se ni spremenil', Benzema pozitivno o bivšem soigralcu

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Wolfman
18. 11. 2025 15.17
-1
Bela hiša ne obstaj več, sedaj obstaja le še domačija Trump.
ODGOVORI
0 1
RUBEŽ
18. 11. 2025 15.34
Res je. Pa če bi bil predsednik ZDA opravilno sposoben, tudi ne bi vabil igralca iz kameltrajbar lige.
ODGOVORI
0 0
