Ronaldo kmalu na obisk v Belo hišo

Cristiano Ronaldo je od evropskega nogometa umaknjen že več kot dve leti. Ob koncu leta 2022 se je preselil v Savdsko Arabijo k ekipi Al Nassra. Kljub temu ostaja eden najbolj priljubljenih nogometašev na zemeljski obli. Naslednje poletje ima Ronaldo zadnjo priložnost za osvojitev svetovnega prvenstva, edine lovorike, ki mu še manjka v bogati karieri.

V torek naj bi se Ronaldo udeležil sestanka v ovalni pisarni pri predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Portugalec je veliko lužo nazadnje prečkal leta 2014, ko je za svoj tedanji klub Real Madrid igral na prijateljski tekmi proti Manchester Unitedu.

Govorice o njegovem obisku Amerike so se še okrepile leta 2017, ko so v javnost prišle podrobnosti o njegovem domnevnem spolnem napadu iz Las Vegasa leta 2009. Obtožbe proti nekdanjemu igralcu madridskega Reala so bile sicer že ovržene, kljub temu pa se 40-letnik od takrat ni več vrnil v Združene države.