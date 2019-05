Ronaldo: Ko Barca izgublja, izgublja Valverde, ko zmaguje, zmaguje Messi

"Barcelona ima zares izjemno ekipo, imajo najboljšega igralca na svetu, to je Messi. Po porazu v Liverpoolu sem slišal, da ko izgublja Barcelona, izgublja Valverde ali Coutinho … toda ne Messi. In ko zmagujejo, zmaguje Messijeva Barcelona. Gre za veliko krivico vsem nogometašem in strokovnemu štabu," je Ronaldo povedal ob okviru dogodka banke Santander. V Madridu se je v družbi Sergia Ramosa , Luke Modrića , Keylorja Navasa pa tudi Jana Oblaka ogledal dvoboj Rafaela Nadala , ki je v drugem krogu turnirja ATP-masters premagal Felixa Augerja-Aliassimeja (6:3, 6:3).

"Intenzivnost Liverpoola ni bila presenečenje za Barcelono, toda zmanjkalo jim je tudi nekaj sreče. Prva tekma je bila izvrstna s strani Barcelone z izjemno predstavo Messija, toda na povratni tekmi je Liverpool pojedel Barcelono z intenzivnostjo, željo in ofenzivo," je še hitel pojasnjevati kritični Brazilec, ki je nastopal tako za Barcelono kot za Real Madrid, za katerega navija še danes."Navijači Reala smo zelo zahtevni in vedno želimo zmagovati. Toda to se ne da početi vseskozi. To sem govoril še, ko sem bil nogometaš. Ni treba delati nobene drame," je bil jasen Ronaldo z odgovorom na vprašanje, če je Real zapadel v krizo.