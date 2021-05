Ronaldo zgodovinski uspeh proslavil s prstom na ustih

Sezona, ki je Juventusu prinesla dve trofeji (italijanski superpokal in pokal), je prinesla tudi sestop s prestola Serie A, kjer je Juventus vztrajal vse od leta 2012. Belo-črnim za kaj več od končnega četrtega mesta ni pomagalo niti 29 golov prvega strelca prvenstva Cristiana Ronalda, Torinčani pa so do zadnjega kroga trepetali za preboj v skupinski del Lige prvakov. Vrata jim je odprl šele remi Napolija na domačem obračunu z Verono, medtem ko je Ronaldo visoko zmago v Bologni (4:1) v celoti pospremil s klopi.

Kljub temu je prepričljivo osvojil svoj prvi naslov "Capocannoniere", potem ko je v svoji prvi sezoni v Torinu dosegel 21 golov in za pet zadetkov zaostal za Fabiem Quagliarello, v drugi sezoni kot član Juveta pa je zmogel 31 golov, kar pa je bilo spet pet manj od Cira Immobileja, ki si je tisto sezono zagotovil tudi evropski zlati čevelj. Skupno je Ronaldo na 97 tekmah v Serie A dosegel osupljivih 81 golov, skupno pa 101 gol na 102 tekmah. V prvih sezonah na Apeninskem polotoku so ga tudi izbrali za najboljšega posameznika v Serie A.

Trikrat postal Pichichi

Na vrhu lestvice strelcev je prvič v profesionalni karieri končal v sezoni 2007/08, ko je v dresu Manchester Uniteda dosegel 31 golov na poti do osvojitve svoje prve zlate žoge. V vseh tekmovanjih je dosegel 42 golov in z "rdečimi vragi" osvojil tudi svoj prvi naslov v Ligi prvakov, potem ko je zadel tudi v rednem delu moskovskega finala proti Chelseaju, nato pa zapravil eno od enajstmetrovk, ki so sledile podaljšku. Skupno je v dresu Uniteda dosegel 118 golov na 292 tekmah, leta 2009 pa se je pridružil Real Madridu. Na Otoku je dvakrat osvojil nagrado nogometnih novinarjev za najboljšega posameznika sezon 2006/07 in 2007/08.

