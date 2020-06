Forbes: Ronaldo kot prvi nogometaš prebil dolarsko milijardno mejo

Pred koncem kariere sta le še dva športnika z zaslužkom presegla mejo milijarde dolarjev, in sicer golfistTiger Woods, ko je leta 2009 podpisal dolgoletno pogodbo z opremljevalcem opreme Nike, in boksar Floyd Mayweather, ki je mejo presegel leta 2017 po zaslugi prodaje televizijskih pravic za njegove dvoboje. Cristiano Ronaldo pa je prvi milijarder med aktivnimi športniki v ekipnih športih. Drugi bo najverjetneje postal Lionel Messi prihodnje leto. Portugalec je sicer v 17-letni karieri zaslužil 577 milijonov evrov (650 milijonov dolarjev) s plačami, ta znesek pa bi se povečal na 679 milijonov evrov (765 milijonov dolarjev), če bo do konca izpolnil pogodbo pri Juventusu. Ta ga veže do leta 2022. Edini športnik, ki se mu je v tem pogledu približal, je Lionel Messi s 537 milijonov evrov od plač. Oba pa sta daleč pred zasledovalci iz ekipnih športov. Najbližje jima je bil nekdanji igralec baseballaAlex Rodriguez, ki je v 22-letni karieri zaslužil približno 400 milijonov evrov.