Ronaldo kraljuje na seznamu najbolje plačanih nogometašev leta 2023

Cristiano Ronaldo, ki je januarja okrepil Al Nassr, je v zadnjem letu na račun pogodbe s savdskim prvoligašem zaslužil 190 milijonov evrov, stranski projekti in sponzorji pa so mu prinesli še dodatnih 60 milijonov. S tem se je portugalski napadalec zavihtel na vrh lestvice največjih nogometnih zaslužkarjev in hkrati pridobil naziv najboljše plačanega športnika na svetu.