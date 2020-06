Ronaldo kritičen: V Braziliji se delajo 'Francoze'

Nekoč strah in trepet nasprotnikovih vratarjev, danes pa lastnik španskega prvoligaša Valladolida Luis Nazario de Lima "Ronaldo" je kritičen do brazilskih državnih oblasti, ki so kljub zelo slabi epidemiološki sliki prižgale zeleno luč za nadaljevanje tamkajšnjega klubskega nogometa.

Legendarni brazilski nogometaš Ronaldo je prepričan, da je še prezgodaj za nadaljevanje klubskih tekmovanj v rodni domovini. Glede na zadnje podatke o epidemiji se je namreč v Braziliji z novim koronavirusom okužilo že milijon ljudi, od tega jih je skoraj 50.000 izgubilo bitko z zloglasnim covidom-19.



"Vsi vemo, da v Braziliji trenutno vlada alarmantno stanje, toda očitno to nikogar pretirano ne gane. Mene pa je, iskreno povedano, strah, zato sem proti vrnitvi nogometašev na tamkajšnje nogometne zelenice. Menim, da je še prezgodaj za nogometno 'fešto'," je bil v pogovoru za brazilske in španske medije jasen Luis Nazario de Lima, ki je za primer dobre prakse izpostavil prav svojo 'drugo domovino' Španijo, kjer deluje kot predsednik in obenem večinski lastnik (82 %) prvoligaša iz Valladolida. icon-expand Luis Nazario de Lima je kritičen do brazilskih državnih oblasti. FOTO: Reuters "V Španiji je klubski nogomet oživel šele, potem ko je število okuženih s koronavirusom občutno upadlo. Ko je prišlo do soglasja na vseh ravneh: torej med zdravstveno stroko, mesti in lokalnimi skupnostmi kot takšnimi ... In zato po uvodnih dveh krogih nadaljevanja ne beležimo niti enega primera med nogometaši ali strokovnim osebjem. Takšno pot bi zagotovo morala ubrati tudi Brazilija,"je še pristavil zaskrbljeni "Il fenomeno".