Ronaldo kritiziral urednika France Footballa

Glavni urednik France Footballa Pascal Ferre je nedavno izjavil, da je edina ambicija Cristiana Ronalda pred upokojitvijo ta, da kariero zaključi z več nazivi najboljšega igralca na svetu od Messija. Zdaj se je portugalski napadalec odzval: "Pascal Ferre je lagal in uporabil moje ime za samopromocijo."

Urednik časnika, ki vsako leto na podelitvi Ballon d'Or razglasi najboljše igralce na svetu, je v pogovoru za ameriški časnik New York Times pred letošnjo podelitvijo nagrade dejal, da je edina ambicija Cristiana Ronalda pred upokojitvijo ta, da kariero zaključi z več nazivi najboljšega igralca na svetu od Messija. "To vem zato, ker mi je to rekel prav on (Ronaldo)," je svoj vir informacij izdal francoski urednik.

icon-expand Lionel Messi je letošnji zmagovalec pokala Ballon d'Or. FOTO: AP

Ronaldo zanika Cristiano Ronaldo se letošnje podelitve omenjene nagrade ni udeležil. Številni svetovni mediji poročajo, da je bilo temu tako, ker je vedel, da bo še sedmič v svoji bogati karieri naziv najboljšega prejel njegov veliki tekmec Lionel Messi. Zdaj se je Portugalec na trditev urednika odzval odločno: "Pascal Ferre je lagal in uporabil moje ime za samopromocijo in promocijo časnika, pri katerem je zaposlen. Nesprejemljivo je, da oseba, ki je zadolžena za podelitev tako slovite nagrade, laže na tak način. S tem dejanjem je pokazal svoje nespoštovanje do nekoga, ki je vedno spoštoval France Football in Ballon d'Or."

'Vedno čestitam vsem, ki zmagajo' Ronaldo se ni ustavil pri zavračanju trditev Ferreja. "Vedno čestitam tistim, ki zmagajo v skladu s športnim duhom in pošteno igro, ki sta pomemben del moje kariere od samega začetka. To počnem zato, ker nikoli nisem proti nekomu."

icon-expand Cristiano Ronaldo se je na letošnji lestvici najboljših nogometašev na svetu znašel na šestem mestu. FOTO: AP

Dodal je še, da je njegova največja ambicija v karieri osvojitev pokalov na klubski in reprezentančni ravni. Moja največja ambicija v karieri je to, da sem dober zgled vsem, ki so ali želijo postati profesionalni nogometaši. Moja največja ambicija je, da bo moje ime zapisano z zlatimi črkami v zgodovino nogometa."